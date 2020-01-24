Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T00:35+0300
https://ria.ru/20200124/1563806740.html
Посольство России в Париже находится в контакте с адвокатом Винника
https://cdn25.img.ria.ru/images/154923/75/1549237564_0:22:768:454_1036x0_80_0_0_9f8d5197622a1b2114076ab27aa24410.jpg
РИА Новости

Посольство России в Париже находится в контакте с адвокатом Винника

00:35 24.01.2020
1152
© РИА Новости / Геннадий МельникАлександр Винник
Александр Винник
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. Дипломаты посольства России во Франции находятся в контакте с защитой россиянина Александра Винника, которого вечером в четверг перевезли из Афин в Париж, сообщил РИА Новости представитель посольства.
"Дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатом Винника", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Это произошло сразу после того, как было опубликовано решение высшего административного суда Греции – Государственного совета отклонить жалобу адвокатов россиянина на выдачу его во Францию и США.
В ночь на пятницу адвокат Зои Константопулу сообщила, что Винник находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
22 января, 06:03
Адвокат заявила об отказе Amnesty International заняться делом Винника
Российский специалист по информтехнологиям Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия.
Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и сообщил о согласии быть выданным в Россию. Двадцатого декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста против нарушения его прав объявил 20 декабря голодовку.
Адвокаты россиянина Александра Винника во время пресс-конференции
22 января, 06:10
Защита Винника раскритиковала кандидата в президенты Греции
1300102
Обсудить 0
Дело Александра ВинникаЗои КонстантопулуАлександр ВинникПосольство РФ во ФранцииФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Винник находится в больнице в Париже, сообщил адвокат
Морское побережье в Испании
В Испании число жертв непогоды увеличилось до 13 человек
Виктор Водолацкий
В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Власти Франции устроили ночной допрос Винника, сообщила адвокат
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 октября 2018
Жириновский назвал причину распада СССР
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Ядерный взрыв
"Ситуация ухудшилась": эксперт оценил перевод часов Судного дня
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе разъяснили, как будут работать новые правила выдачи виз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
13:31В Кремле высоко оценили работу Грефа
13:30Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января
13:30ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
13:30В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам
Лента новостейМолния