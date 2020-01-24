Посольство России в Париже находится в контакте с адвокатом Винника

"Дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатом Винника", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Это произошло сразу после того, как было опубликовано решение высшего административного суда Греции – Государственного совета отклонить жалобу адвокатов россиянина на выдачу его во Францию и США.

В ночь на пятницу адвокат Зои Константопулу сообщила, что Винник находится в парижской больнице Hotel Dieu.

Российский специалист по информтехнологиям Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия.