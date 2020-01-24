Посольство России в Париже находится в контакте с адвокатом Винника

ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. Дипломаты посольства России во Франции находятся в контакте с защитой россиянина Александра Винника, которого вечером в четверг перевезли из Афин в Париж, сообщил РИА Новости представитель посольства.
"Дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатом Винника", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Это произошло сразу после того, как было опубликовано решение высшего административного суда Греции – Государственного совета отклонить жалобу адвокатов россиянина на выдачу его во Францию и США.
В ночь на пятницу адвокат Зои Константопулу сообщила, что Винник находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Российский специалист по информтехнологиям Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия.
Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и сообщил о согласии быть выданным в Россию. Двадцатого декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста против нарушения его прав объявил 20 декабря голодовку.
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