В Испании число жертв непогоды увеличилось до 13 человек

МАДРИД, 24 янв – РИА Новости. Число жертв холодного фронта в Испании, сопровождающегося сильным ветром, большими волнами и снегопадом, достигло тринадцати человек.
Советник внутренних дел каталонского женералитета Микель Бук призвал граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.
Холодный циклон пришел в Испанию в воскресенье, наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии. В Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести.
Председатель испанского правительства Педро Санчес в четверг побывал в наиболее пострадавших районах Каталонии и Балеарских островов. Он сообщил об оказании финансовой помощи пострадавшим.
14 января, 21:31В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе