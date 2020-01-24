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2020-01-24T00:31+0300
https://ria.ru/20200124/1563806668.html
В Испании число жертв непогоды увеличилось до 13 человек
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РИА Новости

В Испании число жертв непогоды увеличилось до 13 человек

00:31 24.01.2020
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© РИА Новости / Елена ШестернинаМорское побережье в Испании
Морское побережье в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Морское побережье в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 24 янв – РИА Новости. Число жертв холодного фронта в Испании, сопровождающегося сильным ветром, большими волнами и снегопадом, достигло тринадцати человек.
Последней жертвой стал мужчина в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). "Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал", - говорится в сообщении службы Гражданской защиты в Twitter.
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Советник внутренних дел каталонского женералитета Микель Бук призвал граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.
Холодный циклон пришел в Испанию в воскресенье, наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии. В Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести.
Председатель испанского правительства Педро Санчес в четверг побывал в наиболее пострадавших районах Каталонии и Балеарских островов. Он сообщил об оказании финансовой помощи пострадавшим.
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ВаленсияТаррагонаАстурияАндалусияКаталонияЛеонИспанияПроисшествияВ мире
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