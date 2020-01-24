В Испании число жертв непогоды увеличилось до 13 человек

Холодный циклон пришел в Испанию в воскресенье, наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии. В Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести.