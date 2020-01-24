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2020-01-24T08:26+0300
https://ria.ru/20200124/1563801812.html
Семь тонн российского мороженого экспортировали в Африку
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РИА Новости

Семь тонн российского мороженого экспортировали в Африку

08:00 24.01.2020 (обновлено: 08:26 24.01.2020)
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© РИА Новости / Николай ХижнякЛиния фасовки мороженого в вафельном стаканчике на молочно-консервном комбинате
Линия фасовки мороженого в вафельном стаканчике на молочно-консервном комбинате
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Партию лакомства из Вологодской области отправили в Кот-д'Ивуар, государство на Западе Африки.
Вологодчина – первый регион в стране, который разработал и стал развивать свой продуктовый бренд. Сейчас под ним работает около 70 предприятий и организаций. Гастрономические визитные карточки региона – вологодское масло и вологодское молоко – известны далеко за пределами страны.
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Вологодское мороженое можно найти почти во всех регионах России, кроме Кемеровской области и Дальнего Востока, куда его привозят лишь в небольших количествах частным заказчикам.
"Мы планируем значительно наращивать объемы поставок за рубеж", – сообщила Татьяна Васильева, директор по маркетингу вологодской компании, производящей мороженое.
Всего в 2019 году из региона экспортировали около 1300 тонн мороженого, которое делается из свежего молока и сливочного масла, за что оно и полюбилось людям по всему миру.
"В середине прошлого года предприятие реализовало крупный инвестпроект по установке современной линии фасовки. Новые мощности позволили увеличить экспортные поставки в Африку, Азию и Китай. Это колоссальные по емкости рынки, которые охватывают даже не миллионы, а миллиарды потребителей", – отметил Михаил Глазков, заместитель губернатора Вологодской области.
Российский пломбир покоряет потребителей и в других странах: в прошлом году производители с Вологодчины поставляли продукцию в Сенегал, Израиль и другие страны.
По словам Глазкова, региональные продукты не раз были отмечены самыми взыскательными экспертами на международных выставках, а количество наименований интересных потребителям продуктов растет. Вологодскому пломбиру присвоен государственный знак качества, также десерт отмечен наградой "Настоящий вологодский продукт".
"В ассортименте предприятия более 250 продуктов, приготовленных по классическим и современным рецептам. Визитная карточка – пломбир, который готовится только из высококачественного молока местного производства", – поделился Михаил Глазков.
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Представитель компании Татьяна Васильева назвала мороженое продуктом для семейного потребления и подчеркнула, что лакомство должно быть качественным, то есть отвечать ГОСТам, ТУ и другим нормативам производства.
"В пломбире не допускается присутствие растительных жиров, и вологодские технологи их не используют", – рассказала Васильева.
Погрузку мороженого для экспорта в Африку контролировали эксперты управления Россельхознадзора по Вологодской области. Было установлено, что груз отвечает требованиям государства, в которое прибыл.
"Требования стран Африки к мороженому практически не отличаются от международных и российских: вся ключевая информация для потребителя должна отражаться на упаковке. Все сырье для пломбира – российское", – подытожила Татьяна Васильева.
Вкус и качество вологодского мороженого уже по достоинству оценили жители многих стран. Президент Владимир Путин на одном из международных авиасалонов угостил турецкого президента Реджепа Эрдогана мороженым именно из Вологды.
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Хорошие новостиХорошие новостиВладимир ПутинАфрикаВологодская область
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