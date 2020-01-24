Семь тонн российского мороженого экспортировали в Африку

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Партию лакомства из Вологодской области отправили в Кот-д'Ивуар, государство на Западе Африки.

Вологодчина – первый регион в стране, который разработал и стал развивать свой продуктовый бренд. Сейчас под ним работает около 70 предприятий и организаций. Гастрономические визитные карточки региона – вологодское масло и вологодское молоко – известны далеко за пределами страны.

Вологодское мороженое можно найти почти во всех регионах России, кроме Кемеровской области и Дальнего Востока, куда его привозят лишь в небольших количествах частным заказчикам.

"Мы планируем значительно наращивать объемы поставок за рубеж", – сообщила Татьяна Васильева, директор по маркетингу вологодской компании, производящей мороженое.

Всего в 2019 году из региона экспортировали около 1300 тонн мороженого, которое делается из свежего молока и сливочного масла, за что оно и полюбилось людям по всему миру.

"В середине прошлого года предприятие реализовало крупный инвестпроект по установке современной линии фасовки. Новые мощности позволили увеличить экспортные поставки в Африку, Азию и Китай. Это колоссальные по емкости рынки, которые охватывают даже не миллионы, а миллиарды потребителей", – отметил Михаил Глазков, заместитель губернатора Вологодской области.

Российский пломбир покоряет потребителей и в других странах: в прошлом году производители с Вологодчины поставляли продукцию в Сенегал, Израиль и другие страны.

По словам Глазкова, региональные продукты не раз были отмечены самыми взыскательными экспертами на международных выставках, а количество наименований интересных потребителям продуктов растет. Вологодскому пломбиру присвоен государственный знак качества, также десерт отмечен наградой "Настоящий вологодский продукт".

"В ассортименте предприятия более 250 продуктов, приготовленных по классическим и современным рецептам. Визитная карточка – пломбир, который готовится только из высококачественного молока местного производства", – поделился Михаил Глазков.

Представитель компании Татьяна Васильева назвала мороженое продуктом для семейного потребления и подчеркнула, что лакомство должно быть качественным, то есть отвечать ГОСТам, ТУ и другим нормативам производства.

"В пломбире не допускается присутствие растительных жиров, и вологодские технологи их не используют", – рассказала Васильева.

Погрузку мороженого для экспорта в Африку контролировали эксперты управления Россельхознадзора по Вологодской области. Было установлено, что груз отвечает требованиям государства, в которое прибыл.

"Требования стран Африки к мороженому практически не отличаются от международных и российских: вся ключевая информация для потребителя должна отражаться на упаковке. Все сырье для пломбира – российское", – подытожила Татьяна Васильева.