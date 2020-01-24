Французы конфисковали "Святого Косму", приписываемого Аньоло Бронзино

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Французские таможенники конфисковали картину "Святой Косма" кисти итальянского художника Аньоло Бронзино из-за продолжающегося международного скандала, связанного с подделками работ старых мастеров, . Французские таможенники конфисковали картину "Святой Косма" кисти итальянского художника Аньоло Бронзино из-за продолжающегося международного скандала, связанного с подделками работ старых мастеров, сообщает ARTnews.

Выяснилось, что полотно имеет отношение к французскому арт-дилеру Джулиано Руффини, который находится под следствием за продажу десятков картин этого времени. Некоторые из них уже прошли экспертизу и признаны поддельными.

Полотно "Святой Косма" (около 1544 года) принимало участие в завершившейся накануне выставке в парижском музее Жакмар-Андре. Его предоставило собрание шедевров итальянской живописи Alana (США), принадлежащее чилийскому миллиардеру Альваро Сайеху и его жене Ане Гузман.

В музее Жакмар-Андре оно экспонировалось рядом с "Портретом Козимо Медичи" Бронзино, из той же коллекции. Представитель Alana рассказал, что оба полотна были приобретены на английском арт-рынке у проверенных дилеров в 2011 году.

Впервые "Святой Косма" экспонировался в 2010 году на ретроспективной выставке Бронзино в Палаццо Строцци во Флоренции. Тогда подлинность подтвердил эксперт по итальянской живописи XVI века Филипп Костаманья.