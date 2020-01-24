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Культура
2020-01-24T06:01+0300
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Французы конфисковали "Святого Косму", приписываемого Аньоло Бронзино
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РИА Новости

Французы конфисковали "Святого Косму", приписываемого Аньоло Бронзино

06:01 24.01.2020
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© Agnolo di CosimoКартина "Святой Косма" авторства Агноло ди Козимо (Bronzino)
Картина Святой Косма авторства Агноло ди Козимо (Bronzino)
© Agnolo di Cosimo
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Французские таможенники конфисковали картину "Святой Косма" кисти итальянского художника Аньоло Бронзино из-за продолжающегося международного скандала, связанного с подделками работ старых мастеров, сообщает ARTnews.
Выяснилось, что полотно имеет отношение к французскому арт-дилеру Джулиано Руффини, который находится под следствием за продажу десятков картин этого времени. Некоторые из них уже прошли экспертизу и признаны поддельными.
Полотно "Святой Косма" (около 1544 года) принимало участие в завершившейся накануне выставке в парижском музее Жакмар-Андре. Его предоставило собрание шедевров итальянской живописи Alana (США), принадлежащее чилийскому миллиардеру Альваро Сайеху и его жене Ане Гузман.
В музее Жакмар-Андре оно экспонировалось рядом с "Портретом Козимо Медичи" Бронзино, из той же коллекции. Представитель Alana рассказал, что оба полотна были приобретены на английском арт-рынке у проверенных дилеров в 2011 году.
Впервые "Святой Косма" экспонировался в 2010 году на ретроспективной выставке Бронзино в Палаццо Строцци во Флоренции. Тогда подлинность подтвердил эксперт по итальянской живописи XVI века Филипп Костаманья.
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Предположительно, Джулиано Руффини, его сыну Матье и итальянскому художнику Лино Фронджа удалось заработать более 220 миллионов долларов на продажах подделок аукционным домам и дилерам в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Милане. Осенью 2019 года были выданы ордеры на аресты Руффини и его сына. Фронджа находится в тюрьме.
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