Жерар Депардье с конем и на коне в фильме "Шахматист"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Егор Беликов. В российском прокате — приятная премьера: французская трагикомедия "Шахматист" по мотивам реальных событий. О том, как снять увлекательный фильм о статичном виде спорта и почему для Депардье нет маленьких ролей, — в материале РИА Новости.

Лучше мат, чем шах в кадре

Как снять интересное кино о шахматах, учитывая, что обычный зритель вряд ли отличит сицилианскую защиту от системы Нимцовича? С такой же проблемой регулярно сталкивается главная мировая шахматная федерация ФИДЕ, когда им нужно привлечь внимание, например, к матчу за звание чемпиона мира.

Тяжело придать драйва прямой трансляции того, как двое сидят за столом. Иногда, правда, один прогуливается, пока другой думает над ходом; еще они поочередно что-нибудь едят. К тому же в последние годы побеждает всегда один и тот же человек — гениальный швед Магнус Карлсен, то есть еще и интриги маловато.

© Централ Партнершип (2020) Кадр из фильма "Шахматист" 1 из 2 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) © Централ Партнершип (2020) Кадр из фильма "Шахматист" 2 из 2 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) 1 из 2 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) 2 из 2 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020)

Достойный фильм этой тематики даже вспомнить трудно, только если документальный "Бобби Фишер против всего мира" или недавний триллер "Жертвуя пешкой". Оба посвящены Роберту Фишеру, одному из самых кинематографичных персонажей XX века, сумасшедшему гению, оказавшемуся символом крупнейшей исторической коллизии XX века, когда он невольно поучаствовал в холодной войне, сыграв с Борисом Спасским в судьбоносном матче в Рейкьявике.

Один зевок на весь фильм

Такое же измерение, политическое, находит и французский режиссер Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль для фильма "Шахматист". Мальчик Фахим — заложник ситуации у себя на родине, в Бангладеш. Его отец Нура, объявленный диссидентом, ищет вместе с талантливым сыном убежища во Франции.

© Централ Партнершип (2020) Кадр из фильма "Шахматист" 1 из 2 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) © Централ Партнершип (2020) Кадр из фильма "Шахматист" 2 из 2 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) 1 из 2 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) 2 из 2 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020)

Препятствие на пути к виду на жительство возникает довольно абсурдное: переводчик, предоставленный Нуре, чтобы изъясняться с иммиграционной комиссией, очень злой и поэтому неправильно переводит то, что рассказывает несчастный приезжий, наговаривает на него. Пока Фатих не выучит хотя бы немного французский, чтобы помочь отцу, дело с мертвой точки не сдвинется. Согласитесь, данный драматический допуск притянут за уши. Но успокаивает, что это едва ли не главный промах фильма — в шахматах это называют зевок, непродуманный ход, ухудшающий позицию.

Благо таких ходов за фильм сделано немного. Сюжет хрестоматийный, складный, двигается, словно следуя записи чьей-то уже сыгранной партии, но партия эта гроссмейстерская.

© Централ Партнершип (2020) Кадр из фильма "Шахматист" 1 из 3 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) © Централ Партнершип (2020) Кадр из фильма "Шахматист" 2 из 3 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) © Централ Партнершип (2020) Кадр из фильма "Шахматист" 3 из 3 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) 1 из 3 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) 2 из 3 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) 3 из 3 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020)

К середине "Шахматиста" мы почти забываем о бюрократических дрязгах, и фильм переходит в категорию настоящего детского кино, он достоин этого весьма почетного звания — в литературных традициях Крапивина, уютный, как советские "Веселые истории" по Виктору Драгунскому. Впрочем, не все так уж гладко: пока мальчик живет у друзей по кружку, его отец, лишенный права работать в чужой стране, торгует на улице сувенирами и спит в переходе.

Классик в кадре

Фахим поступает в секцию к талантливому, но аутичному, излишне суровому на людях, а в жизни чувствительному и ранимому отставному шахматному мастеру (Жерар Депардье). На книге прототипа этого героя и основан сценарий. Он когда-то проиграл в решающем матче и не хочет допустить того же для своего многообещающего ученика-новобранца.

Ключевой в картине — дуэт юного артиста Ассада Ахмеда в роли Фахима и живого классика Депардье.

© Централ Партнершип (2020) Кадр из фильма "Шахматист" 1 из 2 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) © Централ Партнершип (2020) Кадр из фильма "Шахматист" 2 из 2 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) 1 из 2 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020) 2 из 2 Кадр из фильма "Шахматист" © Централ Партнершип (2020)

Его сотни ролей и статус известнейшего французского актера последнего полувека (есть еще Ален Делон, но он отошел от дел) позволяют вовсе не работать, а купаться в лучах славы. Но осенью на фестивале в Сан-Себастьяне показывали картину "Талассо", где Депардье самоиронично играл самого себя. И вот уже выходит "Шахматист". При небольшом экранном времени ему удается создать сложный образ мятущегося мастера, у которого нет ничего, кроме любимой игры.

Вся спортивная часть в картине смотрится неожиданно увлекательно даже для дилетантов (хотя в дубляже, судя по всему, напридумывали несуществующих в природе шахматных терминов).