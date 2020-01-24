Минус 11 миллионов. Почему Украина вымирает быстрее, чем рассчитывали

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что в стране осталось всего 37 миллионов человек. Это показатель середины XX века. Никакой переписи не проводилось: для Киева это сейчас слишком дорого. Такой результат получился по косвенным данным. Впрочем, похожие оценки давали и независимые эксперты. Почему население катастрофически сокращается — разбиралось РИА Новости.

"Смертей больше"

Печальную статистику Дубилет огласил на брифинге. Он уточнил, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и российского Крыма не учитывались.

Утрата Украиной территорий была, по словам Дубилета, лишь одной из причин депопуляции. "Вторая — негативный тренд по миграции, уезжают из страны больше, чем возвращаются. И третье, к сожалению, — это демографический тренд: у нас смертность выше рождаемости", — отметил министр.

По состоянию на 1 декабря 2019 года количество людей, которые физически находятся на территории Украины, распределено следующим образом. Чуть больше 20 миллионов — женщины, 17,3 миллиона — мужчины. На детей до 14 лет приходится 15,4 процента, на граждан в возрасте 14-25 лет — 9,6, на тех, кому от 25 до 54 лет — 44,1 процента, на категорию от 55 до 64 лет — 14,1 процента. Граждане старше 65 лет составляют 16,8 процента населения.

Цифры правительство получило с помощью трех методов: подсчета количества абонентов операторов мобильной связи, данных пенсионного фонда и сведений из реестра физических лиц. Еще когда планы кабмина о проведении подобной квазипереписи не были реализованы, такой подход был раскритикован главой Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Эллой Либановой. Эксперт заявила, что у нее от идеи правительства "ощущения, близкие к истерике". "Я очень много сил потратила на то, чтобы донести до власти необходимость проведения переписи", — возмущалась социолог.

На 2020-й на Украине намечали перепись населения. Но Дубилет еще в 2019-м начал мягко подводить электорат к мысли, что она не очень-то и нужна. "Перепись — это важное мероприятие. Вот только нас не покидало ощущение, что в таком формате это — непозволительная роскошь для Украины", — сообщал он согражданам.

Министр анонсировал снижение затрат на перепись с 3,4 до 1,4 миллиарда гривен (с 8,65 до 3,56 миллиарда рублей). "Думаю, потом мы сможем сэкономить еще под миллиард (2,5 миллиарда рублей), — убеждал он аудиторию. — Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы".

Перепись на независимой Украине проводилась только один раз: в 2001 году, тогда счетчики зафиксировали в стране 48,4 миллиона человек (то есть отрицательный "прирост" составил минус 11 миллионов). В 1993-м в государстве, получившем независимость, проживало 52,2 миллиона человек.

Сбывшиеся прогнозы

Как ни спорен примененный подход, он отражает тенденцию — население Украины неумолимо сокращается. За три дня до выступления Дубилета Государственная служба статистики информировала, что только за одиннадцать месяцев 2019-го граждан Украины стало меньше на 230 тысяч человек, что равно численности жителей, например, Ивано-Франковска. Хотя даже в мрачных предсказаниях звучали все же более оптимистичные цифры, нежели обнародованные Дубилетом. Например, Либанова в 2019-м прогнозировала, что к 2031 году в стране останется всего 39,5 миллиона человек.

В 2018-м эксперты Организации Объединенных Наций опубликовали свои выкладки, согласно которым на Украине к 2050-му должно остаться примерно 36 миллионов (при этом они учитывали и российский Крым).

В 2017-м сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко признавала: "Депопуляция стала характерной чертой для Украины, и тенденцию сокращения населения преодолеть уже практически невозможно". Но цифру в 37 миллионов Украина должна была достичь, по расчетам демографов, к 2050 году. Это был умеренный, средний вариант. В оптимистичном было 39. В пессимистичном — 31 миллион.

Еще тогда Либанова констатировала, что "население Украины будет сокращаться при любых условиях", так как у страны нет "потенциала демографического роста". "С 1960-х годов украинская женщина не рожала столько, сколько нужно для простого воспроизводства поколений, и, соответственно, каждое следующее поколение — малочисленнее предыдущего", — объясняла она.

© AP Photo / Felipe Dana, File Дети во время воздушной части парада на праздновании Дня Независимости в Киеве, Украина © AP Photo / Felipe Dana, File Дети во время воздушной части парада на праздновании Дня Независимости в Киеве, Украина

В первом постмайданном — 2015-м — году эксперты констатировали, что перспектив для демографического роста не просматривается. В докладе "Цели развития тысячелетия Украины: 2000 — 2015" отмечалось, что бедняками будут считаться 33 процента граждан вместо ожидавшихся семи. "Каждое третье домохозяйство с детьми находится за чертой бедности, наличие одного ребенка повышает риск (сваливания в нищету. — Прим. ред.) по относительному критерию на 17 процентов", — говорилось в документе, который был подготовлен программой развития ООН совместно с украинскими демографами.

Директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов отмечает, что заявление Дубилета подтверждает прогнозы экспертов о "демографическом торнадо на территории Большого лимитрофа — в странах, которые отделяют Европейский союз от Евразийского". "Возьмем пример Молдавии: в маленькой стране те процессы, которые в большом государстве занимают десятилетия, происходят быстрее — за годы. Эта республика испытала острый депопуляционный стресс, то же самое произошло в Прибалтике. Сценарий будет примерно таков: треть уезжает в Европу, треть в Россию, треть — так называемый социальный шлак — останется на месте", — прогнозирует эксперт.

Солозобов обращает внимание на диспропорцию между мужским и женским населением на Украине. "Как показал опыт Восточной Европы, мужчины уезжают и не возвращаются. Надежды на то, что гастарбайтеры вернутся и обогатят страну, часто не сбываются. Для нас это значит, что на границе будет демографическая черная дыра. В этой ситуации мы уже сняли все возможные "сливки": по разным оценкам, Россия получила около четырех миллионов человек", — отмечает политолог.

Вместе с тем, по его словам, беда соседа — сигнал для России. "Я бы предостерег от заявлений в духе "у них корова сдохла", такие тенденции есть и у нас. И, по-моему, мы не можем ограничиваться только раздачей маткапитала. Судьба Украины должна быть серьезным уроком. После распада Союза даже западные эксперты высоко оценивали ее экономический потенциал — как равный 80 процентам ГДР, например. Украина считалась более пригодной для интеграции в Европу, чем другие страны Восточной Европы. В результате это государство скатилось на уровень Таджикистана, это последствие отложенного цивилизационного выбора", — подводит итог Солозобов.