Создатели "Капитана Марвел" приступили к работе над сиквелом

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кинокомпания Disney официально начала разработку сиквела фэнтези фильма "Капитан Марвел", Кинокомпания Disney официально начала разработку сиквела фэнтези фильма "Капитан Марвел", сообщает The Hollywood Reporter.

Как рассказал источник изданию, представители студии ведут финальные переговоры со сценаристом Меган МакДоннелл, которая сейчас работает над мини-сериалом Marvel Studios "ВандаВижен" (релиз состоится в конце 2020 года на Disney Plus).

Известно, что в проект не вернутся соавторы "Капитана Марвел" Анна Боден и Райан Флек. Поэтому студия находится в поиске режиссера.

Ожидается, что действие фильма будет происходить в наше время, а не в 1990-х годах, как в первой части.