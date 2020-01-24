В небе Пакистана было замечено необычное черное облако в форме кольца

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Кольцеобразное облако из черного дыма была замечено в небе над Лахором, Кольцеобразное облако из черного дыма была замечено в небе над Лахором, сообщает The Sun.

Видео с необычным облаком опубликовали в социальной сети, и в комментариях начались споры, что же это такое. Ролик был просмотрен около 40 тысяч раз за пару дней, один из пользователей поделился аналогичным видео, снятым в Дубае.

I noticed a similar thing some weeks ago in Dubai pic.twitter.com/qGl6xhgMtk — Tariq Irfan (@Tariq_Irfan) January 21, 2020

Были версии, что это портал в другое измерение или след от космического корабля. Но так как явление наблюдалось в нижних слоях атмосферы, поэтому к НЛО не имеет никакого отношения.

Встречаются в комментариях и более разумные объяснения. Такое облако уже появлялось в небе над Чикаго из-за взрыва трансформатора. А во Флориде в 2013 году похожие черные кольца замечали после запуска многочисленных фейерверков.