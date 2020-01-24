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Туризм
2020-01-24T05:14+0300
https://ria.ru/20200124/1563795469.html
В небе Пакистана было замечено необычное черное облако в форме кольца
https://cdn25.img.ria.ru/images/156379/45/1563794503_0:583:2143:1788_1036x0_80_0_0_6131f753c4a261a2d9d6c155457b9935.jpg
РИА Новости

В небе Пакистана было замечено необычное черное облако в форме кольца

05:14 24.01.2020
2217
© страница в Twetter "Blue on Blue"Стоп-кадр видео с изображением черного кольца в небе
Стоп-кадр видео с изображением черного кольца в небе
© страница в Twetter "Blue on Blue"
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Кольцеобразное облако из черного дыма была замечено в небе над Лахором, сообщает The Sun.
Видео с необычным облаком опубликовали в социальной сети, и в комментариях начались споры, что же это такое. Ролик был просмотрен около 40 тысяч раз за пару дней, один из пользователей поделился аналогичным видео, снятым в Дубае.
Были версии, что это портал в другое измерение или след от космического корабля. Но так как явление наблюдалось в нижних слоях атмосферы, поэтому к НЛО не имеет никакого отношения.
Встречаются в комментариях и более разумные объяснения. Такое облако уже появлялось в небе над Чикаго из-за взрыва трансформатора. А во Флориде в 2013 году похожие черные кольца замечали после запуска многочисленных фейерверков.
Наиболее вероятно, что произошла какая-то авария или сбой в работе промышленного предприятия, вследствие которой образовались выхлопы из труб.
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