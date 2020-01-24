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Туризм
2020-01-24T02:38+0300
https://ria.ru/20200124/1563794006.html
В США полицейский снял на видео спасение оленя из бассейна
https://cdn24.img.ria.ru/images/156379/25/1563792585_50:0:2000:1097_1036x0_80_0_0_72cc55733298776a6be2879d5f5c0079.jpg
РИА Новости

В США полицейский снял на видео спасение оленя из бассейна

02:38 24.01.2020
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© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице полиции Лексингтон в TwitterПолицейский спасает оленя из бассейна в штате Кентукки
Полицейский спасает оленя из бассейна в штате Кентукки
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице полиции Лексингтон в Twitter
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. В городе Лексингтон, штат Кентукки полицейский пришел на помощь оленю, который упал в бассейн частного дома и не смог самостоятельно выбраться, сообщает Upi.
Полицейский участок Лексингтона опубликовал в социальной сети видеоролик, на кадрах которого видно, как страж порядка пытается вытащить животное, но сил не хватает. Тогда подключается житель дома, вдвоем им удается это сделать. Оказавшись на суше, олень без видимых травм убегает в лес.
Смотреть ролик лучше со звуком, так как в конце полицейские смонтировали замедленный кусок под знаменитую песню Селин Дион – саундтрек к фильму "Титаник".
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