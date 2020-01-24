В США полицейский снял на видео спасение оленя из бассейна

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. В городе Лексингтон, штат Кентукки полицейский пришел на помощь оленю, который упал в бассейн частного дома и не смог самостоятельно выбраться, сообщает Upi.
You never know what a day on patrol will bring!— Lexington Police (@lexkypolice) January 22, 2020
Watch what happened Monday morning when Officer Flannery responded to a home in a rural part of Fayette County.
🔈 Sound on! 🔈 pic.twitter.com/r6wrieHZgH
Полицейский участок Лексингтона опубликовал в социальной сети видеоролик, на кадрах которого видно, как страж порядка пытается вытащить животное, но сил не хватает. Тогда подключается житель дома, вдвоем им удается это сделать. Оказавшись на суше, олень без видимых травм убегает в лес.
Смотреть ролик лучше со звуком, так как в конце полицейские смонтировали замедленный кусок под знаменитую песню Селин Дион – саундтрек к фильму "Титаник".