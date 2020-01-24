В США полицейский снял на видео спасение оленя из бассейна

Полицейский участок Лексингтона опубликовал в социальной сети видеоролик, на кадрах которого видно, как страж порядка пытается вытащить животное, но сил не хватает. Тогда подключается житель дома, вдвоем им удается это сделать. Оказавшись на суше, олень без видимых травм убегает в лес.