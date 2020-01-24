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Вторжение в Европу. Зачем США перебрасывают на континент целую армию
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РИА Новости

Вторжение в Европу. Зачем США перебрасывают на континент целую армию

08:00 24.01.2020 (обновлено: 08:12 24.01.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США в Литве
Солдаты армии США в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Сдерживание России, борьба с терроризмом, поиск ответов на вызовы со стороны Китая — на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, зачем американцы наращивают военное присутствие в Европе. По его словам, в странах ЕС сейчас находится больше военнослужащих США, чем когда бы то ни было после завершения холодной войны. И их численность продолжит увеличиваться: через несколько недель стартуют самые масштабные за 25 лет учения "Защитник-2020", и из-за океана перебросят еще 20 тысяч солдат и офицеров. О том, что известно об этих маневрах, — в материале РИА Новости.

Сорок тысяч касок

Логистическим центром учений Defender 2020, которые пройдут в марте, выступит Германия. Уже в конце января сюда, а также в Бельгию, Францию и Нидерланды прибудут тысячи американских военнослужащих. Маневры пройдут на территории десяти государств с участием 18 стран НАТО. Всего США выделят для учений 37 тысяч солдат и офицеров, а общая численность войск превысит 40 тысяч человек.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
21 января, 21:23
Столтенберг призвал расширить роль НАТО на Ближнем Востоке
В Североатлантическом альянсе говорят о возрождении ежегодных учений REFORGER, проводившихся в Европе с 1969-го по 1993-й. Их основной целью было подтвердить возможности НАТО по быстрому развертыванию сил в Западной Германии, которое понадобилось бы в случае войны с Варшавским блоком. На REFORGER раз за разом отрабатывали оперативную переброску американских войск из-за океана. На самых массовых маневрах REFORGER-88 в Германии развернули 125-тысячную армейскую группировку.
"В какой-то степени эти учения будут сложнее REFORGER, — рассказал журналистам командующий Армией США в Европе генерал-лейтенант Крис Каволи. — В годы холодной войны войска отправлялись на хорошо известную территорию для обороны от хорошо известного нам противника. Единственное, чего мы тогда не знали, — когда начнется война. В этот же раз мы перебрасываем на континент огромные силы, которым предстоит развернуться во многих странах. И мы не знаем, кому нам предстоит противостоять и от кого обороняться".
© AP Photo / Krzysztof MystkowskiВоенная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша
Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша
© AP Photo / Krzysztof Mystkowski
Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша
Каволи слукавил. Антироссийская направленность Defender 2020 очевидна. Львиная доля американских войск будет дислоцироваться в странах Прибалтики и Польше — непосредственно вблизи наших границ. Согласно легенде учений предполагается захват плацдарма у некой "страны-агрессора" и удержание его до подхода основных сил экспедиционных войск.
На Западе по-прежнему в ходу страшилки о "русской военной угрозе". "Обратили внимание на ряд публикаций западных СМИ, авторы которых навязывают аудитории "серьезные" опасения в отношении угрозы безопасности странам — членам НАТО, якобы исходящей от российского Калининграда, "начиненного новейшими вооружениями", — сообщил в декабре минувшего года МИД России. — Западные медиа в свойственной им манере пытаются насаждать в обществе образ "российского агрессора". Ряд изданий цитируют заявления командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Хэрригана о наличии у Пентагона плана по прорыву "многослойной противовоздушной обороны" Калининградской области в случае "вторжения России в Прибалтику". При этом замалчивается тот факт, что совершенствование военных потенциалов на территории эксклава продиктовано исключительно соображениями поддержания баланса сил".

Стратегический анклав

В минувшем году самолеты-разведчики стран НАТО облетели Калининградскую область более 800 раз. Стратеги Пентагона считают этот регион зоной "ограничения и воспрещения доступа и маневра" (A2AD). По мнению западных военных экспертов, размещенные здесь оперативно-тактические комплексы "Исакандер" в связке с зенитно-ракетными системами С-400 и противокорабельными береговыми комплексами "Бастион" надежно защитят анклав от любого нападения.
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
25 сентября 2019, 08:00
"Длинные руки" Кремля. Куда долетят оперативно-тактические ракеты
Как считают эксперты, если события начнут развиваться по наиболее негативному сценарию и НАТО навалится на Калининград всей своей мощью, рано или поздно город, вероятно, падет. Конечно, при условии, что Россия не применит тактическое ядерное оружие или не двинет вперед резервы. Но в любом случае атакующие понесут неприемлемые потери.
Об этом свидетельствуют и последние новости от Минобороны России. По информации ведомства от 22 января, военнослужащие дислоцированного в Бурятии ракетного соединения отрепетировали доставку специальных боеприпасов в условный район. Основная цель занятий — отработка слаженных действий подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов "Искандер-М".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ракетный комплекс "Искандер-М"
По мнению экспертов блога Центра анализа стратегий и технологий, это сообщение от Минобороны можно считать первым официальным подтверждением наличия ядерных боевых частей у ОТРК "Искандер-М". Размещение таких комплексов в Калининградской области придает региону стратегическое значение для обороноспособности всей страны. Понимают это и на Западе.
"Страны НАТО постоянно наращивают свое военное присутствие вблизи наших границ, работают над повышением оперативности переброски сил на восточный фланг, — заявили на днях в российском внешнеполитическом ведомстве. — Возрастает интенсивность учений, сценарии которых все больше напоминают целенаправленную подготовку к крупномасштабному военному конфликту. Продолжается планомерное развитие европейского сегмента системы ПРО США/НАТО".
Американская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore. Архивное фото
28 августа 2018, 05:26
Япония усилит свою ПРО наземной системой перехвата Aegis Ashore
В МИД напомнили, что Москва не раз выражала опасения в связи с усилением военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, в частности в связи с размещением американских комплексов Aegis Ashore, которые могут использоваться для запуска как ракет противовоздушной обороны, так и крылатых ракет средней дальности.
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ВВС СШАМинистерство обороны СШАНАТОМоскваРоссияСШАБезопасностьВ мире
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