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"В России демократии меньше, чем в абсолютной монархии": в чем секрет
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РИА Новости

"В России демократии меньше, чем в абсолютной монархии": в чем секрет

08:00 24.01.2020 (обновлено: 08:02 24.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушки фотографируются на Красной площади в Москве
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Авторитетные политические и экономические аналитики из британской компании Economist Intelligence Unit опубликовали рейтинг стран мира по уровню демократии в 2019 году, и в этом рейтинге Россия оказалась на 134-м месте из 167 стран. Это вызвало бурный восторг в той части российского медиапространства, в которой обитают коллекционеры негативных инфоповодов о нашей стране. С учетом того, что оценка стран по шкале демократичности (так называемый Democracy Index — "индекс демократии") делалась по методике, учитывающей целых 60 параметров, а саму оценку производила известная на Западе контора, у стороннего наблюдателя, который не обременен желанием вникать в детали, действительно может возникнуть превратное впечатление.
В самых запущенных случаях это впечатление можно описать формулой "британские ученые доказали, что в России демократия чуть хуже, чем в Руанде и Зимбабве, и намного хуже, чем в Албании и на Украине".
В рейтинге Democracy Index 2019 Руанда занимает 130-е место, Зимбабве — 129-е место, Албания — 79-е, а Украина — 78-е.
Стоит отметить, что Economist Intelligence Unit не просто составляет рейтинг стран, но еще и делит их на четыре группы: полные демократии, демократии с недостатками, гибридные режимы и авторитарные страны.
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Соответственно, в представлении британских аналитиков на одном полюсе свободы и прав человека находятся такие страны, как Канада или Ирландия (входят в топ-10 рейтинга и являются "полными демократиями"), а на другом — Китай (153-е место), Конго (166-е место) и КНДР (167-е место), находящиеся в самом хвосте рейтинга и считающиеся "авторитарными режимами". Кстати, наша страна в этом рейтинге тоже занесена в категорию "авторитарных".
Чтобы сохранить видимость объективности и продемонстрировать, что владельцы Economist Intelligence Unit сильно не любят Дональда Трампа, США объявлены не "золотым стандартом демократии", а всего лишь "демократией с недостатками". То есть где-то на уровне Японии и чуть лучше Израиля.
Проблема в том, что если посмотреть на те страны, которые занимают высокие места в рейтинге, и приложить к ним линейку классических демократических идеалов, заявленных в качестве критериев составителями рейтинга, то возникнет отчетливый привкус шулерства. Группы индикаторов, на которые якобы ориентировались британские эксперты, — выборы, работа властей страны, политическая культура страны, гражданские свободы и влияние населения на политику.
Давайте посмотрим на страну, которую нам предлагают в качестве положительного примера, — Эстонию. Она занимает 27-е место, почти догоняет США по уровню развития демократии и находится буквально на пороге вступления в элитную группу "полных демократий".
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Эстония — это страна, в которой открыто происходит глорификация пособников нацистов. При этом нацкадры, воевавшие в годы Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии, признаются "борцами за свободу". В их честь, напоминает Sputnik Эстония, "организуются торжественные приемы, им устанавливаются памятники, выплачиваются ветеранские пособия".
Возможно, массовая глорификация нацизма с точки зрения британских исследователей вполне совместима с высоким уровнем демократии. Ее действительно нет в списке критериев. Хотя задаться вопросом об уровне политической культуры в стране, для которой "родные" нацисты — это национальные герои, наверное, все-таки стоило бы.
Было бы интереснее узнать, как стыкуются высокие "демократические" оценки Эстонии с фактом массовой дискриминации этнических русских и русскоговорящих. В 2010 году российские СМИ цитировали высказывание бывшего министра по делам народонаселения Урве Пало, отмечавшего, что "положение русских в Эстонии во многом напоминает сравнительно недавнее положение негров в Америке, когда они вроде бы были гражданами страны, но реально не имели равных с белыми прав".
С тех пор принципиальных изменений не замечено. А уж говорить о свободе слова (вроде бы необходимой для функционирования демократической системы) в контексте абсолютно незаконных (даже по европейским меркам) действий эстонской политической и медийной элиты с целью закрытия Sputnik Эстония, а также обвинений российских мультфильмов в ведении "гибридной войны", говорить вообще не приходится.
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Возьмем другую страну, которая занимает высокое (75-е) место и считается "демократией с недостатками" и которую России часто ставят в пример с точки зрения экономических и особенно политических реформ — Сингапур.
Отметим несколько особенностей сингапурской политической системы: действующим премьер-министром (фактическим главой государства) является старший сын первого сингапурского премьера Ли Кван Ю, который управлял страной на протяжении нескольких десятилетий. Обыденной практикой, о которой уже давно пишут авторитетные азиатские СМИ, является доведение до банкротства оппозиционных партий и изданий с помощью исков о защите чести и достоинства.
Жесткие штрафы за незаконные шествия, необходимость согласовывать любые конференции и акции, в которых участвуют или выступают иностранцы (даже если они это делают через интернет), небольшие (но реальные) тюремные сроки за политические перформансы у здания парламента и другие меры защиты политической стабильности с сингапурской спецификой — это все должно было бы заставить составителей рейтинга задуматься трижды о классификации страны. Но из Лондона все, видимо, смотрится по-другому.
В качестве совсем абсурдной иллюстрации специфического процесса мышления авторов "Индекса демократии 2019" можно привести эмират Катар — государство, главой которого является эмир, и этот статус официально передается по наследству внутри правящей династии. Эмир Катара — это реальный, действующий и полновластный глава страны и руководитель исполнительной власти, который еще и имеет возможность лично назначать треть членов Консультативной ассамблеи — парламента с минимальными реальными возможностями влиять на политику (что, в общем-то, очевидно даже из названия самого органа). При этом Катар находится в рейтинге Economist Intelligence Unit на 128-м месте — выше России и выше Китая.
Дополнительных примеров можно привести много, но тенденция и так вырисовывается самым очевидным образом: объяснить логику составителей рейтинга можно только одним фактором, который однозначно присутствует в их расчетах, но почему-то не указан в официальном списке критериев "демократичности". Этот фактор — готовность ставить в приоритет интересы Вашингтона и быть максимально чуткими к пожеланиям Госдепа США.
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Именно этот секретный ингредиент превратит любую страну в светоч и бастион демократических ценностей — независимо от того, чьи права там нарушаются и насколько наследственной является власть. России и Китаю, по очевидным причинам, в этом рейтинге подняться не получится, и это однозначно не повод для грусти.
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РоссияАвторыВ мире
Популярные комментарии
Кто сказал что демократия это абсолютное добро? То им социализм не нравился, теперь демократия у нас не такая, и даже элементы монархии их возмущают в России, и кого, англичан!? У каждой страны есть своя история, традиции, характер, не нужно подгонять всех под одну гребёнку, у России тысячелетие монархической истории, 70 социализма, 40 демократии, мы не в праве забывать, отметать великий опыт! И не забугорным скунсам нас судить!
24 января, 09:06
Товарищ .
5510002
Думаю, будет объективно, если просто перевернуть рейтинг
24 января, 08:48
Андрей Дашков
36120005
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