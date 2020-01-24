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2020-01-24T08:10+0300
https://ria.ru/20200124/1563780393.html
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
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РИА Новости

Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок

08:00 24.01.2020 (обновлено: 08:10 24.01.2020)
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© AP Photo / Vahid SalemiЖенщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Трамп уже дал понять, что воевать с Ираном не собирается и продолжит политику экономических санкций. Но специалисты предупреждают: Тегеран может намеренно пойти на эскалацию конфликта. Результатом станет обвал американских бирж и глобальная рецессия. Такой прогноз озвучил один из ведущих мировых экономистов Нуриэль Рубини. О том, почему этот сценарий вполне реален, — в материале РИА Новости.

Пошел на попятную

После того как ВВС США в ночь на 3 января уничтожили в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего спецподразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Тегеран признал Пентагон террористической организацией, объявил о намерении окончательно выйти из ядерной сделки 2015 года, пообещал отомстить и потребовал от американцев покинуть Ближневосточный регион. В ночь на 8 января КСИР выпустил десятки ракет по американским базам в Ираке.
Казалось, большая война между США и Ираном неизбежна. Но в ответ Дональд Трамп лишь пообещал усилить экономические санкции против Тегерана.

"Никто из американцев не пострадал во время иранской атаки. Мы не понесли потерь. Все наши солдаты в безопасности, и нашим военным базам нанесен минимальный ущерб", — заявил Трамп и добавил, что Иран, "похоже, отступает, и это хорошо для всех заинтересованных сторон".

Позднее Центральное командование США признало, что от иранских ракет пострадали 11 американских военных. Однако Белый дом не изменил примиренческой позиции.
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Наблюдатели констатировали: Трамп явно уходит от тех агрессивных заявлений, которыми он разразился после убийства генерала Касема Сулеймани. Тогда он обещал ударить по иранским нефтяным и культурным объектам.
Гибель Касема Сулеймани и ответный удар Ирана по американским базам на Ближнем Востоке вызвали взлет цен на нефть и металлы. В середине января Brent подорожала до 71,5 доллара за баррель, а золото обновило семилетние максимумы. Индексы на биржевых площадках США, Европы и Азии, напротив, снизились.
Впрочем, уверенность большинства аналитиков в том, что Вашингтон и Тегеран воздержатся от эскалации конфликта, отправило фондовый индекс S&P 500 к новым рекордам. Инвесторы сошлись на том, что ни одной из сторон не нужно дальнейшее обострение, но если что и случится, экономические последствия будут незначительными.

Иран может ответить

Это чересчур оптимистичная точка зрения, уверен всемирно известный эксперт в области глобальных финансов Нуриэль Рубини.
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По его мнению, у Ирана есть не только все возможности для углубления кризиса, но и причины к этому стремиться. Ведь результатом будет взлет цен на нефть, мировая рецессия и, вероятно, смена власти в США.
Рубини подчеркивает: рынки не до конца понимают, насколько опасна эта ситуация. Сейчас США намного меньше зависят от импортной нефти, чем раньше, однако даже небольшой, но стремительный рост цен способен спровоцировать рецессию, как это случилось в 1990 году.

"Нефтяной шок резко ударит по расходам американцев, подкосив внутренний спрос, что негативно скажется на экономике США. Пострадают и крупнейшие импортеры нефти, такие как Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Турция. Центробанки не станут повышать ставки в ответ на рост нефтяных котировок, но они уже исчерпали возможности и для их снижения", — указывает Рубини в статье, опубликованной на Project Syndicate.

К тому же в запасе у Тегерана остается вариант перекрытия Ормузского пролива. Многие полагают, что именно это заставляет Трампа сдерживать агрессивные порывы.
По подсчетам одного из крупнейших американских инвестбанков JP Morgan, перекрытие Ормузского пролива на полгода взвинтит нефтяные цены до 150 долларов и создаст предпосылки для мировой рецессии. Даже если судоходство в проливе прервется всего на месяц, баррель подорожает до 80 долларов.
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"И такой умеренный рост котировок обернется падением рынка акций США как минимум на десять процентов, нанесет сильный удар по инвестиционной, деловой и потребительской уверенности. Шок перекинется на другие рынки, которые могут обвалиться и на 20 процентов. В итоге нас ждет резкое замедление мировой экономики", — предупреждает Рубини.
О том, что усиление напряженности между США и Ираном не сулит рынкам ничего хорошего, говорят и другие аналитики.

"Доходности по облигациям снизились, ралли, которое наблюдалось на американском фондовом рынке, застопорилось, инвесторы уходят в безопасные валюты, в первую очередь японскую иену", — констатируют валютные стратеги банка Societe Generale.

"Этот конфликт может разбить надежды рынка на восстановление мировой экономики. Ситуацию осложняет торговая война Китая и США", — отмечают эксперты Credit Agricole.
"В случае резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке последует обвал мировых рынков капитала вместе с барометром американской экономики — фондовым индексом S&P 500, — подтверждает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари". В итоге цена нефти марки Brent на глазах пробьет отметку в 50 долларов, что существенно повлияет на российский фондовый рынок и курс рубля. И тогда российскому бюджету очень пригодятся накопленные в 2019 году резервы.
Вероятность полномасштабной войны между США и Ираном Нуриэль Рубини оценивает как достаточно низкую — всего 20 процентов. Однако шансов на восстановления отношений между Вашингтоном и Тегераном до того уровня, что был до убийства Сулеймани, по его мнению, еще меньше: всего пять процентов.
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Касем СулейманиБлижний ВостокДональд ТрампИранСШАЭкономика
Популярные комментарии
"В итоге цена нефти марки Brent на глазах пробьет отметку в 50 долларов, что существенно повлияет на российский фондовый рынок и курс рубля. И тогда российскому бюджету очень пригодятся накопленные в 2019 году резервы." - признание того, что курс рубля специально занижается, им не нужен крепкий рубль и хорошая покупательская способность населения, народ должен быть нищим и жить впроголодь. А для народа крепкий рубль, это и питание, и одежда, и некая уверенность в будущем и снятие нервного напряжения, когда знаешь, что на свою зарплату ты точно проживешь месяц и тебе не надо искать дополнительный заработок после работы, занимать или брать кредит под космические проценты.
24 января, 09:40
agent_anonimus
28010030
США мало того что ведут торговые войны с Россией и Китаем, решили ещё Ирану по указывать, всё идёт к тому что гегемон подыхает и судорожно пытается это скрыть
24 января, 08:24
Спиральтист ...
3810015
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