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2020-01-24T08:00+0300
https://ria.ru/20200124/1563778697.html
В России открыли первую "академию" больничных клоунов
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РИА Новости

В России открыли первую "академию" больничных клоунов

08:00 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинАктриса развлекает детей в больничном отделении
Актриса развлекает детей в больничном отделении
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Посещение клоунами тяжелобольных детей в стационарах уже давно стало обыденной практикой. Чаще всего волонтерами-клоунами становятся обычные люди, которые находят время и силы на такую "работу". В Омске решили дать базовые знания о том, как правильно развлекать больных в стационарах, и даже учредили для этого "Академию улыбок".
Первый набор учеников "академии" придет на занятия 1 февраля, всего курс рассчитан на пять недель, а обучать волонтеров будут врачи, психологи, актеры, режиссеры и фокусники.
По словам директора фонда "Территория милосердия" и создателя "академии" Анны Икаевой, слушателями курсов будут студенты нескольких специальностей: медицина, педагогика, психология и социальные науки. После обучения вместе с преподавателями они проведут два практических занятия и отчетное мероприятие. За год планируется выпустить студентов трех потоков.
Работы участников конкурса Дети - детям
9 июня 2014, 13:03
Подопечные фонда "Быть вместе" раскрасят Тушинскую больницу10 июня в Тушинской детской городской больнице пройдет благотворительная акция фонда "Быть вместе" под названием "Дети - детям!". Одну из больничных стен разукрасят множеством детских рисунков.
Студент четвертого курса педиатрического факультета ОмГМУ Илья Екимов уверен, что "больничная клоунада – одна из форм создания правильного настроя и для врача, и для пациента".
"Врач должен быть оптимистом! Это необходимо для того, чтобы поддерживать в пациентах позитивный настрой и самому избежать профессионального выгорания. Участие студентов медуниверситета в проекте "Академия улыбок" станет хорошим дополнением к той разнообразной волонтерской деятельности, которую проводит наш вуз", – говорит Екимов.
Таким образом будущие медики смогут не только применить знания и навыки, но и получить опыт, и поделиться жизненной энергией с больными, говорит Икаева. Она подчеркивает, что от желающих поступить в "академию" нет отбоя, но место получат только студенты, и этот принцип очень просто объяснить.
"Мы хотим, чтобы волонтерские объединения, которые есть сегодня в каждом учебном заведении, подхватили эту инициативу и те, кто прошел обучение в нашей "академии", передавал бы знания другим. Таким образом наше движение будет распространяться и развиваться", – считает Икаева.
Больничные клоуны, фото из архива
26 февраля 2014, 10:53
Больничными клоунами в Красноярске захотели стать 40 волонтеровСорок человек изъявили желание участвовать в проекте "Больничная клоунада" в Красноярске, сообщила в среду РИА Новости начальник отдела социального волонтерства молодежного центра Железнодорожного района краевого центра Снежана Гарифуллина.
Учредители курсов ставят перед собой задачу выстроить систему обучения больничных клоунов, которая со временем развивалась бы сама, чтобы слушатели курсов передавали полученные знания внутри студенческих волонтерских организаций. В их деле много неочевидных на первый взгляд тонкостей. Дело в том, что разных детей нужно по-разному веселить. Например, детей, больных муковисцидозом, нельзя смешить, так как это может причинить боль или даже серьезно навредить, а дети с некоторыми расстройствами аутистического спектра не любят яркие костюмы или громкие голоса.
"Мы хотим, чтобы это стало системой. Часто получается так, что клоуны пришли и ушли, а дети потом ждут, но не факт, что кто-то к ним вернется. Надо, чтобы выработалась система в волонтерском движении, при которой в конкретный стационар на постоянной основе регулярно приходили их порадовать. Да, почти в каждом городе есть больничные клоуны, а системы нет", – считает Икаева.
Всего каждый год планируется выпускать по три потока слушателей. Уже к лету будет подготовлено около 60 клоунов, хотя, по словам директора "академии", заявок поступает гораздо больше. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов, учредители планируют подавать заявки и в следующие годы.
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