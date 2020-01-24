В России открыли первую "академию" больничных клоунов

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Посещение клоунами тяжелобольных детей в стационарах уже давно стало обыденной практикой. Чаще всего волонтерами-клоунами становятся обычные люди, которые находят время и силы на такую "работу". В Омске решили дать базовые знания о том, как правильно развлекать больных в стационарах, и даже учредили для этого "Академию улыбок".

Первый набор учеников "академии" придет на занятия 1 февраля, всего курс рассчитан на пять недель, а обучать волонтеров будут врачи, психологи, актеры, режиссеры и фокусники.

По словам директора фонда "Территория милосердия" и создателя "академии" Анны Икаевой, слушателями курсов будут студенты нескольких специальностей: медицина, педагогика, психология и социальные науки. После обучения вместе с преподавателями они проведут два практических занятия и отчетное мероприятие. За год планируется выпустить студентов трех потоков.

Студент четвертого курса педиатрического факультета ОмГМУ Илья Екимов уверен, что "больничная клоунада – одна из форм создания правильного настроя и для врача, и для пациента".

"Врач должен быть оптимистом! Это необходимо для того, чтобы поддерживать в пациентах позитивный настрой и самому избежать профессионального выгорания. Участие студентов медуниверситета в проекте "Академия улыбок" станет хорошим дополнением к той разнообразной волонтерской деятельности, которую проводит наш вуз", – говорит Екимов.

Таким образом будущие медики смогут не только применить знания и навыки, но и получить опыт, и поделиться жизненной энергией с больными, говорит Икаева. Она подчеркивает, что от желающих поступить в "академию" нет отбоя, но место получат только студенты, и этот принцип очень просто объяснить.

"Мы хотим, чтобы волонтерские объединения, которые есть сегодня в каждом учебном заведении, подхватили эту инициативу и те, кто прошел обучение в нашей "академии", передавал бы знания другим. Таким образом наше движение будет распространяться и развиваться", – считает Икаева.

Учредители курсов ставят перед собой задачу выстроить систему обучения больничных клоунов, которая со временем развивалась бы сама, чтобы слушатели курсов передавали полученные знания внутри студенческих волонтерских организаций. В их деле много неочевидных на первый взгляд тонкостей. Дело в том, что разных детей нужно по-разному веселить. Например, детей, больных муковисцидозом, нельзя смешить, так как это может причинить боль или даже серьезно навредить, а дети с некоторыми расстройствами аутистического спектра не любят яркие костюмы или громкие голоса.

"Мы хотим, чтобы это стало системой. Часто получается так, что клоуны пришли и ушли, а дети потом ждут, но не факт, что кто-то к ним вернется. Надо, чтобы выработалась система в волонтерском движении, при которой в конкретный стационар на постоянной основе регулярно приходили их порадовать. Да, почти в каждом городе есть больничные клоуны, а системы нет", – считает Икаева.