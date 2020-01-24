В аэропорту Стамбула рассказали, сколько тратят туристы в duty free

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Рекорд по тратам в новом аэропорту Стамбула принадлежит покупателю из Китая, который заплатил 90 000 евро за ювелирное изделие, Рекорд по тратам в новом аэропорту Стамбула принадлежит покупателю из Китая, который заплатил 90 000 евро за ювелирное изделие, сообщает АТОР.

В десятку стран, гости из которых чаще всего увлекаются шопингом в ожидании рейса, вошли Китай, Россия, Германия, Украина, Иран, Ирак, США, Франция, Великобритания и государства Ближнего Востока.

На продажи парфюмерии, косметики и средств по уходу за кожей в стамбульском аэропорту приходится до 50% оборота. На втором месте – аксессуары и текстиль, на третьем – продукты питания, включая шоколад. Кроме того, пассажиры стамбульского аэропорта ежедневно покупают около 3000 тонн турецких продуктов: лукума, пахлавы, масла, сыров.

Гости из Китая в основном предпочитают средства по уходу за кожей и парфюмерию. Туристы из Германии чаще всего покупают табачные изделия. Россияне, украинцы и иранцы — парфюмерию.

Стоимость покупок — от 2,5 до десятков тысяч евро.

Например, один из гостей из стран Азии купил в аэропорту Стамбула крем для кожи стоимостью 3500 евро. Турист из одной из стран Ближнего Востока приобрел часы стоимостью 50 000 евро.