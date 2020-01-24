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Туризм
2020-01-24T10:34+0300
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В аэропорту Стамбула рассказали, сколько тратят туристы в duty free
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РИА Новости

В аэропорту Стамбула рассказали, сколько тратят туристы в duty free

10:34 24.01.2020
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© Depositphotos / bennymartyВ аэропорту Стамбула, Турция
В аэропорту Стамбула, Турция
© Depositphotos / bennymarty
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Рекорд по тратам в новом аэропорту Стамбула принадлежит покупателю из Китая, который заплатил 90 000 евро за ювелирное изделие, сообщает АТОР.
В десятку стран, гости из которых чаще всего увлекаются шопингом в ожидании рейса, вошли Китай, Россия, Германия, Украина, Иран, Ирак, США, Франция, Великобритания и государства Ближнего Востока.
На продажи парфюмерии, косметики и средств по уходу за кожей в стамбульском аэропорту приходится до 50% оборота. На втором месте – аксессуары и текстиль, на третьем – продукты питания, включая шоколад. Кроме того, пассажиры стамбульского аэропорта ежедневно покупают около 3000 тонн турецких продуктов: лукума, пахлавы, масла, сыров.
Гости из Китая в основном предпочитают средства по уходу за кожей и парфюмерию. Туристы из Германии чаще всего покупают табачные изделия. Россияне, украинцы и иранцы — парфюмерию.
Стоимость покупок — от 2,5 до десятков тысяч евро.
Например, один из гостей из стран Азии купил в аэропорту Стамбула крем для кожи стоимостью 3500 евро. Турист из одной из стран Ближнего Востока приобрел часы стоимостью 50 000 евро.
Траты россиян — примерно 40-45 евро на человека. Чаще всего дорогие покупки стоимость от 1 000 евро и выше совершают туристы из КНР, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, США и Великобритании.
Международный аэропорт Шереметьево. Архивное фото
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Эксперты рассказали, что туристы чаще всего покупают в duty free
611000
ТуризмАэропортыТуризмтуристыНовости - ТуризмТурцияСтамбул
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