Виктор Коронелли: Россия хочет отменить визы с Мексикой

Посол России в Мексике Виктор Коронелли рассказал в интервью РИА Новости о том, мешает ли зависимость Мехико от США отношениям с Москвой, ждут ли в российской столице мексиканского президента на празднования по случаю юбилея Победы и смогут ли россияне путешествовать в эту латиноамериканскую страну без виз.

— Виктор Викторович, по итогам первого года работы с администрацией президента Лопеса Обрадора как вы оцениваете состояние и перспективы отношений между странами?

— В этом году отношениям наших стран исполняется 130 лет. Отношения с Мексикой всегда были конструктивными и динамичными, и эта динамика сохраняется в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Год назад я был одним из немногих послов, аккредитованных в Мехико, кто встречался с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором до его инаугурации, в статусе избранного президента. После этого в течение года приходилось общаться и с сотрудниками администрации, и с коллегами в мексиканском МИДе, в том числе и на уровне руководства. Настрой конструктивный и очень заинтересованный. При всех мексиканских администрациях, вне зависимости от их политической ориентации, двустороннее сотрудничество выстраивалось конструктивно.

— Есть конкретные примеры такого сотрудничества?

— Один из примеров — плодотворное сотрудничество на площадке ООН. Мексиканцы в ходе текущей сессии на голосованиях в комитетах и на пленарных заседаниях в составе Генассамблеи поддержали все наши резолюции, связанные с неразмещением оружия в космосе, мерами доверия и транспарентности в космическом пространстве. Из года в год коллеги поддерживают наш проект резолюции о недопустимости героизации нацизма. При этом мексиканцы воздерживаются от поддержки известных антироссийских инициатив Украины.

Продолжая тему сотрудничества в космической сфере — в декабре в Мехико была делегация Роскосмоса, которая завершила согласование документа о сотрудничестве в области мирного использования космического пространства.

— В каком состоянии находится договорно-правовая база наших стран и над какими документами сейчас идет работа?

— Есть несколько документов, в которых мы заинтересованы и которые находятся в проработке у мексиканской стороны. Соглашение о безвизовых поездках граждан, обновленный проект которого мы передали Мексике в 2019 году, уже несколько месяцев находится на рассмотрении.

Соглашение об экстрадиции также необходимо, поскольку существенно облегчит работу — по линии нашей генеральной прокуратуры в Мексику регулярно передаются запросы о правовой помощи, в том числе связанные с выдачей. Наш вариант документа был представлен партнерам в сентябре 2019 года. Близко к подписанию находится соглашение о сотрудничестве между генеральными прокуратурами наших стран.

В работе договор о взаимном признании документов об образовании и ученых степеней наших стран. На выходе, практически полностью согласован текст документа о создании и условиях функционирования в Мексике российского культурного центра.

Работа ведется достаточно эффективно, и по ряду документов в следующем году мы должны выйти на подписание.

— Почему тогда нашим странам не удается восстановить работу межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству и морскому судоходству?

— Механизм существует давно, но на протяжении ряда лет не функционирует. На повестке проведение очередного заседания здесь, в Мехико. Российская часть комиссии сформирована, ее возглавляет министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев, и это тот случай, где мяч на стороне мексиканцев — комиссия здесь переходит из ведения Минэкономики в ведение МИД, и процесс настолько вязкий, что до сих пор он не завершен. Нет сопредседателя комиссии с их стороны и ясности в этом вопросе, но мы надеемся в этом году согласовать сроки проведения заседания.

— Мексика — естественный партнер США, с которыми у России напряженные отношения. Как эта напряженность отражается на отношениях России и Мексики?

— Объективная взаимозависимость Мексики и США во многих вопросах, включающих торгово-экономические связи, миграцию, трафик оружия и наркотиков, не мешает ей вести независимую политику и не ущемляет интересы России в регионе. Это второй по товарообороту партнер России в Латинской Америке после Бразилии. В 2018 году объем товарооборота составил около трех миллиардов долларов с положительным для России сальдо. В этом году по состоянию на сентябрь динамика двусторонней торговли была чуть ниже, но по итогам года цифры должны быть сопоставимыми, существенных изменений не будет. Уровень политических контактов, культурно-гуманитарного сотрудничества также достаточно высокий.

— Насколько велика вероятность проведения встречи на высшем уровне?