Виктор Коронелли: Россия хочет отменить визы с Мексикой

Посол России в Мексике Виктор Коронелли рассказал в интервью РИА Новости о том, мешает ли зависимость Мехико от США отношениям с Москвой, ждут ли в российской столице мексиканского президента на празднования по случаю юбилея Победы и смогут ли россияне путешествовать в эту латиноамериканскую страну без виз.
— Виктор Викторович, по итогам первого года работы с администрацией президента Лопеса Обрадора как вы оцениваете состояние и перспективы отношений между странами?
— В этом году отношениям наших стран исполняется 130 лет. Отношения с Мексикой всегда были конструктивными и динамичными, и эта динамика сохраняется в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Год назад я был одним из немногих послов, аккредитованных в Мехико, кто встречался с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором до его инаугурации, в статусе избранного президента. После этого в течение года приходилось общаться и с сотрудниками администрации, и с коллегами в мексиканском МИДе, в том числе и на уровне руководства. Настрой конструктивный и очень заинтересованный. При всех мексиканских администрациях, вне зависимости от их политической ориентации, двустороннее сотрудничество выстраивалось конструктивно.
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— Есть конкретные примеры такого сотрудничества?
— Один из примеров — плодотворное сотрудничество на площадке ООН. Мексиканцы в ходе текущей сессии на голосованиях в комитетах и на пленарных заседаниях в составе Генассамблеи поддержали все наши резолюции, связанные с неразмещением оружия в космосе, мерами доверия и транспарентности в космическом пространстве. Из года в год коллеги поддерживают наш проект резолюции о недопустимости героизации нацизма. При этом мексиканцы воздерживаются от поддержки известных антироссийских инициатив Украины.
Продолжая тему сотрудничества в космической сфере — в декабре в Мехико была делегация Роскосмоса, которая завершила согласование документа о сотрудничестве в области мирного использования космического пространства.
— В каком состоянии находится договорно-правовая база наших стран и над какими документами сейчас идет работа?
— Есть несколько документов, в которых мы заинтересованы и которые находятся в проработке у мексиканской стороны. Соглашение о безвизовых поездках граждан, обновленный проект которого мы передали Мексике в 2019 году, уже несколько месяцев находится на рассмотрении.
Соглашение об экстрадиции также необходимо, поскольку существенно облегчит работу — по линии нашей генеральной прокуратуры в Мексику регулярно передаются запросы о правовой помощи, в том числе связанные с выдачей. Наш вариант документа был представлен партнерам в сентябре 2019 года. Близко к подписанию находится соглашение о сотрудничестве между генеральными прокуратурами наших стран.
В работе договор о взаимном признании документов об образовании и ученых степеней наших стран. На выходе, практически полностью согласован текст документа о создании и условиях функционирования в Мексике российского культурного центра.
Работа ведется достаточно эффективно, и по ряду документов в следующем году мы должны выйти на подписание.
— Почему тогда нашим странам не удается восстановить работу межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству и морскому судоходству?
— Механизм существует давно, но на протяжении ряда лет не функционирует. На повестке проведение очередного заседания здесь, в Мехико. Российская часть комиссии сформирована, ее возглавляет министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев, и это тот случай, где мяч на стороне мексиканцев — комиссия здесь переходит из ведения Минэкономики в ведение МИД, и процесс настолько вязкий, что до сих пор он не завершен. Нет сопредседателя комиссии с их стороны и ясности в этом вопросе, но мы надеемся в этом году согласовать сроки проведения заседания.
— Мексика — естественный партнер США, с которыми у России напряженные отношения. Как эта напряженность отражается на отношениях России и Мексики?
— Объективная взаимозависимость Мексики и США во многих вопросах, включающих торгово-экономические связи, миграцию, трафик оружия и наркотиков, не мешает ей вести независимую политику и не ущемляет интересы России в регионе. Это второй по товарообороту партнер России в Латинской Америке после Бразилии. В 2018 году объем товарооборота составил около трех миллиардов долларов с положительным для России сальдо. В этом году по состоянию на сентябрь динамика двусторонней торговли была чуть ниже, но по итогам года цифры должны быть сопоставимыми, существенных изменений не будет. Уровень политических контактов, культурно-гуманитарного сотрудничества также достаточно высокий.
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— Насколько велика вероятность проведения встречи на высшем уровне?
— Организация контакта на высшем уровне есть в двусторонней повестке. Во время инаугурации мексиканского президента 1 декабря 2018 года ему было передано приглашение президента Путина посетить Россию с визитом. Кроме того, в прошлом году Лопес Обрадор получил еще одно приглашение от Владимира Владимировича посетить в качестве гостя праздничные мероприятия по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ответа у нас пока нет, и очень хотелось бы, чтобы он смог воспользоваться этим приглашением. Президент Мексики после вступления в должность полностью сконцентрирован на вопросах своей внутренней повестки — экономического и социального развития страны. За более чем год своего мандата он не совершил ни одного зарубежного визита, но мы надеемся, что ситуация изменится.