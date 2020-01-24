Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T12:00+0300
https://ria.ru/20200124/1563768509.html
Кристоф Хойбнер: многие узники Аушвица сейчас испытывают дежавю
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40817/06/408170676_0:41:3076:1771_1036x0_80_0_0_6af3174d3b1a63edeb09e27fd546fa52.jpg
РИА Новости

Кристоф Хойбнер: многие узники Аушвица сейчас испытывают дежавю

12:00 24.01.2020
314
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Более 200 узников концлагерей и гетто, делегации более 30 стран мира приедут в польский Освенцим на 75-ю годовщину освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау. Аушвиц, который включал в себя лагеря Аушвиц-1 и Аушвиц-2 (Биркенау), а также 45 внешних лагерей, был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения. Он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста. О том, что сегодня волнует бывших узников, существует ли угроза повторения ужасов нацизма и почему нужно решительно противостоять разжиганию ненависти в интернете, рассказал в интервью РИА Новости прибывший в Берлин вице-президент Международного комитета Аушвица Кристоф Хойбнер.
— Господин Хойбнер, в декабре прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые посетила бывший концентрационный лагерь Аушвиц. Она процитировала в своей речи слова бывшего узника Примо Леви, который сказал, что катастрофа "произошла один раз – значит, она могла бы повториться". Существует ли сегодня угроза повторения?
— Выжившие в течение многих десятилетий после освобождения исходили из того, что это не повторится и что мир действительно выучил урок. Их вера в обучаемость мира годы спустя уменьшилась, хотя они и надеются. Реалистический взгляд на то, что происходит в данный момент во многих странах, что касается правоэкстремистской ненависти, антисемитизма, действует на них отрезвляюще и убирает иллюзии. Реальность противоречит надежде. Многое, что происходит сейчас, становится для них дежавю... И вопрос, который они все время задают не себе, а окружающим людям, звучит так: достаточно ли серьезно вы относитесь к развитию, которое в данный момент происходит во многих странах? Понимаете ли вы, как быстро из снежного кома может возникнуть лавина? Мир тогда недооценил это развитие. Вы сегодня более реалистичны благодаря истории, более опытны и чутки, чем люди в те времена? Или вы находись в демократической спячке, так сказать?
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей
6 декабря 2019, 18:38
Меркель рассказала о "глубоком стыде" за преступления нацизма
— Но как можно противостоять этому? Мы видим, например, что правые популисты в Германии, которые пытаются открыто поставить под вопрос историю Второй мировой войны, преступления нацизма, пользуются значительной поддержкой населения. С другой стороны, есть ощущение, что эти высказывания не получают должного ответа.
— Вызовы со стороны такой партии в развитии ФРГ происходят впервые, потому что она действует в сердцевине населения. До сих пор нацисты, правые радикалы всегда были разрозненными группами в ФРГ, на краю общества. В настоящее время мы констатируем, что происходит некое сращивание, очевидно, это имело место уже снизу, а именно антисемитизм и праворадикальная ненависть или праворадикальная установка сращиваются с новыми антисемитскими и историко-ревизионистскими взглядами, о которых снова можно заявлять публично. Можно говорить громко о том, о чем в течение многих десятилетий только думали или обсуждали в очень узком кругу. Это настоящий вызов демократии. Было бы высокомерно говорить, что исчерпывающие и верные ответы на это уже есть. Но проблема определена, а это предпосылка для того, чтобы искать ответы. Некоторые ответы, которые находят сегодня, не очень умны, не слишком эффективны. Но это процесс, в котором мы находимся. И этот процесс развивается все быстрее и требует от нас все более быстрой реакции. Я считаю, что эта реальность сейчас очевидна и для политиков.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Вчера, 10:18
Израиль будет бороться с героизацией антисемитских лидеров
— В последние годы в Германии состоялись многочисленные процессы над экс-сотрудниками концентрационных лагерей. Многие из них очень стары, не совсем здоровы. Согласны ли вы с тем, что преступления нацизма не имеют срока давности, что все нацистские преступники должны быть осуждены?
— Как вы знаете, бундестаг (парламент ФРГ — прим. ред.) несколько десятилетий назад принял решение о том, что преступления нацизма не имеют срока давности. То есть преследование по ним вечно. И несмотря на это, это преследование стало одним из величайших скандалов в послевоенное время, который сейчас уже нельзя исправить. В течение многих десятилетий преступников не преследовали, только часть преступников предстала перед немецким правосудием. И для выживших это вечный юридический скандал, что может быть объяснено и тем, что многие юристы после войны сами были нацистскими преступниками. Это понятно, но для выживших возраст не является ограничением (для судебного преследования — прим. ред.), для них возраст также не является ограничением выступать в роли свидетеля. И если сегодня 80-летний или 90-летний становится обвиняемым, то для выживших речь идет не о мести. Речь идет о справедливости. Им важен не тот факт, чтобы старого человека на один день или одну неделю поместили в тюрьму после вынесения приговора, а то, что он предстал перед судом и был вынесен приговор, который получил юридическую силу. И в случае Гренинга (Оскар Гренинг был признан в 94-летнем возрасте виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных Освенцима и приговорен к четырем годам лишения свободы – прим. ред.) это впервые было так, этот приговор был подтвержден в Верховном суде, и сегодня мы знаем, что каждый, кто служил в концентрационном лагере — неважно, какую службу и какие функции он исполнял, был в системе массовых убийств, участвовал в этих ужасных событиях — несет ответственность и вину. Знать об этом – малое утешение для выживших в связи с тем, как мало преступников действительно предстали перед судом.
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
21 января, 12:14Сказано в эфире
"Темные пятна". Почему в Восточной Европе сторонятся правды о войне Израильский ученый Аарон Шнеер высказал мнение, что в ряде стран Восточной Европы не хотят знать всю правду о Второй мировой войне. Российский историк Михаил Смолин в эфире радио Sputnik назвал причины такой ситуации.
— Свидетели тех событий, которые лично занимались разъяснительной, просветительской работой, уходят – мы остается с музеями, веб-сайтами, с интернетом, который, в принципе, является площадкой для самых разных мнений, вплоть до полной ерунды. Как продолжать в этой ситуации вести просветительскую работу на прежнем высоком уровне?
— Важно то, что вы назвали "мы остаемся". Мы остаемся свидетелями свидетелей. Задача ложится на наши плечи. И задача содержит также принятие реальности нынешнего мира, реагирование на нее. Те немногие, кто занимается экстремизмом, разжигает ненависть, распространяет фейковые новости в интернете, должны столкнуться с силой слова большинства, которое придерживаются другого мнения, но которое не слишком активно высказывается в интернете. Нужно объяснять это и молодым людям, просить их стать частью процесса, который касается их как отдельных личностей. То, что они постят (в интернете — прим. ред.), какие сообщения пишут, как они становятся услышанными и увиденными, важно для будущего этого общества и для будущего Европы и демократии.
200100
Обсудить 0
Вторая мировая война (1939-1945)Интервью - Авторы
Рекомендуем
Лауреат Нобелевской премии мира, член Международного комитета по присуждению премии Глобальная энергия Рае Квон Чунг
Рае Кван Чунг: Корея занялась климатом, когда стала задыхаться
Посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли
Виктор Коронелли: Россия хочет отменить визы с Мексикой
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
У "сланцевой революции" кончается дешевый газ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 15 января 2020
Венкатеш Варма: трудностей для выполнения контракта на С-400 нет
Сирийские военные в провинции Идлиб
Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Мевлют Чавушоглу: речи о санкциях против Ливии нет, пока там перемирие
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Исраэль Кац: Израиль борется с героизацией антисемитов
Президент Украины Владимир Зеленский
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
Спектакль Папа в театре Современник
Театр "Современник" посвятил премьеру "Папа" памяти Галины Волчек
Украинские военные
Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Багдад
СМИ: в Багдаде проходит демонстрация против американского присутствия
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Президент Филиппин пригрозил отменой договора о ВС с США
Муктада ас-Садр
Лидер иракских шиитов призвал закрыть все американские военные базы
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс после выступления на международном форуме в Израиле
В Кремле рассказали об общении Путина в Израиле с Макроном и Пенсом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
13:31В Кремле высоко оценили работу Грефа
13:30Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января
13:30ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
13:30В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам
13:29Зеленский напомнил о проблеме отказов украинцам во въезде в Израиль
13:25Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
Лента новостейМолния