Артисты из России стали призерами циркового фестиваля в Монте-Карло

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На 44-м международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло российские артисты завоевали две серебряных и одну бронзовую статуэтки. Премию считают "Оскаром" циркового искусства. В этот раз в столицу княжества Монако съехались 150 участников из 18 стран. Самые яркие моменты захватывающего конкурса, проходящего в этом году с 16 по 26 января, - в фотоленте РИА Новости.