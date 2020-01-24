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Культура
2020-01-24T19:17+0300
https://ria.ru/20200124/1563677709.html
Артисты из России стали призерами циркового фестиваля в Монте-Карло
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РИА Новости

Артисты из России стали призерами циркового фестиваля в Монте-Карло

19:17 24.01.2020
208
© AP Photo / Daniel Cole, PoolМеждународный цирковой фестиваль в Монте-Карло
Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло
© AP Photo / Daniel Cole, Pool
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На 44-м международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло российские артисты завоевали две серебряных и одну бронзовую статуэтки. Премию считают "Оскаром" циркового искусства. В этот раз в столицу княжества Монако съехались 150 участников из 18 стран. Самые яркие моменты захватывающего конкурса, проходящего в этом году с 16 по 26 января, - в фотоленте РИА Новости.
© Фото : International Circus Festival of Monte-Carlo

Групповые акробаты на дорожке под руководством Владимира Ефимова с номером "Свадьба" получили бронзу.

Труппа Ефимова
1 из 10

Групповые акробаты на дорожке под руководством Владимира Ефимова с номером "Свадьба" получили бронзу.

© Фото : International Circus Festival of Monte-Carlo
© Фото : International Circus Festival of Monte-Carlo

Дрессировщик Сергей Нестеров и его пять белых тигров завоевали серебро.

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло
2 из 10

Дрессировщик Сергей Нестеров и его пять белых тигров завоевали серебро.

© Фото : International Circus Festival of Monte-Carlo
© AP Photo / Daniel Cole, Pool

Той же награды удостоились участники акробатического трио на русской палке "Пижоны" под руководством Александра Гримайло.

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло
3 из 10

Той же награды удостоились участники акробатического трио на русской палке "Пижоны" под руководством Александра Гримайло.

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
© AP Photo / Daniel Cole, Pool

Китайская акробатическая труппа из провинции Шандунь - серебряные призеры фестиваля.

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло
4 из 10

Китайская акробатическая труппа из провинции Шандунь - серебряные призеры фестиваля.

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
© AP Photo / Daniel Cole, Pool

В китайском цирке нет страховки, артисты годами тренируют номер и доводят мастерство исполнения до совершенства.

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло
5 из 10

В китайском цирке нет страховки, артисты годами тренируют номер и доводят мастерство исполнения до совершенства.

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
© AP Photo / Daniel Cole, Pool

"Лошади свободы" Ивана Фредерика из крупнейшего швейцарского цирка Кни (Knie) стали одними из трех обладателей "Золотого клоуна".

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло
6 из 10

"Лошади свободы" Ивана Фредерика из крупнейшего швейцарского цирка Кни (Knie) стали одними из трех обладателей "Золотого клоуна".

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
© AP Photo / Daniel Cole, Pool

Цирк Кни - самый большой швейцарский цирк, который был основан семьей Кни в 1803 году. В 1919 он перешел с открытой арены на крытую и славится своими животными.

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло
7 из 10

Цирк Кни - самый большой швейцарский цирк, который был основан семьей Кни в 1803 году. В 1919 он перешел с открытой арены на крытую и славится своими животными.

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
© AP Photo / Daniel Cole, Pool

Артисты из международной акробатической группы The Flying Tuniziani получили золото за номер на трапециях.

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло
8 из 10

Артисты из международной акробатической группы The Flying Tuniziani получили золото за номер на трапециях.

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
© Фото : International Circus Festival of Monte-Carlo

Японско-колумбийскому дуэту — братьям Мартинез с номером "Икарийские игры" достался третий "Золотой клоун". В сентябре в Москве они выиграли главный приз всемирного циркового фестиваля "Идол".

Дуэт Martinez
9 из 10

Японско-колумбийскому дуэту — братьям Мартинез с номером "Икарийские игры" достался третий "Золотой клоун". В сентябре в Москве они выиграли главный приз всемирного циркового фестиваля "Идол".

© Фото : International Circus Festival of Monte-Carlo
© AP Photo / Daniel Cole, Pool

Высокопоставленные гости: правящий князь Монако Альбер II (в центре), его сестра принцесса Стефания, которая является президентом фестиваля, и ее старший сын Луи Дюкре.

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло
10 из 10

Высокопоставленные гости: правящий князь Монако Альбер II (в центре), его сестра принцесса Стефания, которая является президентом фестиваля, и ее старший сын Луи Дюкре.

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
1 из 10

Групповые акробаты на дорожке под руководством Владимира Ефимова с номером "Свадьба" получили бронзу.

© Фото : International Circus Festival of Monte-Carlo
2 из 10

Дрессировщик Сергей Нестеров и его пять белых тигров завоевали серебро.

© Фото : International Circus Festival of Monte-Carlo
3 из 10

Той же награды удостоились участники акробатического трио на русской палке "Пижоны" под руководством Александра Гримайло.

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
4 из 10

Китайская акробатическая труппа из провинции Шандунь - серебряные призеры фестиваля.

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
5 из 10

В китайском цирке нет страховки, артисты годами тренируют номер и доводят мастерство исполнения до совершенства.

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
6 из 10

"Лошади свободы" Ивана Фредерика из крупнейшего швейцарского цирка Кни (Knie) стали одними из трех обладателей "Золотого клоуна".

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
7 из 10

Цирк Кни - самый большой швейцарский цирк, который был основан семьей Кни в 1803 году. В 1919 он перешел с открытой арены на крытую и славится своими животными.

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
8 из 10

Артисты из международной акробатической группы The Flying Tuniziani получили золото за номер на трапециях.

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
9 из 10

Японско-колумбийскому дуэту — братьям Мартинез с номером "Икарийские игры" достался третий "Золотой клоун". В сентябре в Москве они выиграли главный приз всемирного циркового фестиваля "Идол".

© Фото : International Circus Festival of Monte-Carlo
10 из 10

Высокопоставленные гости: правящий князь Монако Альбер II (в центре), его сестра принцесса Стефания, которая является президентом фестиваля, и ее старший сын Луи Дюкре.

© AP Photo / Daniel Cole, Pool
Артисты в шоу Королевский цирк в Цирке Никулина на Цветном бульваре.
25 августа 2019, 08:00Культура
Але — гоп! Спешите видеть! Госцирк на манеже уже 100 лет
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КультураМонте-Карло (коммуна)Альбер IIКино и сериалыНовости культуры
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