Артисты из России стали призерами циркового фестиваля в Монте-Карло

Групповые акробаты на дорожке под руководством Владимира Ефимова с номером "Свадьба" получили бронзу.
Групповые акробаты на дорожке под руководством Владимира Ефимова с номером "Свадьба" получили бронзу.
Дрессировщик Сергей Нестеров и его пять белых тигров завоевали серебро.
Дрессировщик Сергей Нестеров и его пять белых тигров завоевали серебро.
Той же награды удостоились участники акробатического трио на русской палке "Пижоны" под руководством Александра Гримайло.
Той же награды удостоились участники акробатического трио на русской палке "Пижоны" под руководством Александра Гримайло.
Китайская акробатическая труппа из провинции Шандунь - серебряные призеры фестиваля.
Китайская акробатическая труппа из провинции Шандунь - серебряные призеры фестиваля.
В китайском цирке нет страховки, артисты годами тренируют номер и доводят мастерство исполнения до совершенства.
В китайском цирке нет страховки, артисты годами тренируют номер и доводят мастерство исполнения до совершенства.
"Лошади свободы" Ивана Фредерика из крупнейшего швейцарского цирка Кни (Knie) стали одними из трех обладателей "Золотого клоуна".
"Лошади свободы" Ивана Фредерика из крупнейшего швейцарского цирка Кни (Knie) стали одними из трех обладателей "Золотого клоуна".
Цирк Кни - самый большой швейцарский цирк, который был основан семьей Кни в 1803 году. В 1919 он перешел с открытой арены на крытую и славится своими животными.
Цирк Кни - самый большой швейцарский цирк, который был основан семьей Кни в 1803 году. В 1919 он перешел с открытой арены на крытую и славится своими животными.
Артисты из международной акробатической группы The Flying Tuniziani получили золото за номер на трапециях.
Артисты из международной акробатической группы The Flying Tuniziani получили золото за номер на трапециях.
Японско-колумбийскому дуэту — братьям Мартинез с номером "Икарийские игры" достался третий "Золотой клоун". В сентябре в Москве они выиграли главный приз всемирного циркового фестиваля "Идол".
Японско-колумбийскому дуэту — братьям Мартинез с номером "Икарийские игры" достался третий "Золотой клоун". В сентябре в Москве они выиграли главный приз всемирного циркового фестиваля "Идол".
Высокопоставленные гости: правящий князь Монако Альбер II (в центре), его сестра принцесса Стефания, которая является президентом фестиваля, и ее старший сын Луи Дюкре.
Высокопоставленные гости: правящий князь Монако Альбер II (в центре), его сестра принцесса Стефания, которая является президентом фестиваля, и ее старший сын Луи Дюкре.
Групповые акробаты на дорожке под руководством Владимира Ефимова с номером "Свадьба" получили бронзу.
Дрессировщик Сергей Нестеров и его пять белых тигров завоевали серебро.
Той же награды удостоились участники акробатического трио на русской палке "Пижоны" под руководством Александра Гримайло.
Китайская акробатическая труппа из провинции Шандунь - серебряные призеры фестиваля.
В китайском цирке нет страховки, артисты годами тренируют номер и доводят мастерство исполнения до совершенства.
"Лошади свободы" Ивана Фредерика из крупнейшего швейцарского цирка Кни (Knie) стали одними из трех обладателей "Золотого клоуна".
Цирк Кни - самый большой швейцарский цирк, который был основан семьей Кни в 1803 году. В 1919 он перешел с открытой арены на крытую и славится своими животными.
Артисты из международной акробатической группы The Flying Tuniziani получили золото за номер на трапециях.
Японско-колумбийскому дуэту — братьям Мартинез с номером "Икарийские игры" достался третий "Золотой клоун". В сентябре в Москве они выиграли главный приз всемирного циркового фестиваля "Идол".
Высокопоставленные гости: правящий князь Монако Альбер II (в центре), его сестра принцесса Стефания, которая является президентом фестиваля, и ее старший сын Луи Дюкре.