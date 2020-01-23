В Госдепе разъяснили, как будут работать новые правила выдачи виз

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Изменения в выдаче виз на въезд в Изменения в выдаче виз на въезд в США беременным женщинам затронут только тех, у кого рождение ребенка в Америке с целью получения гражданства будет основной целью поездки, сообщил в четверг журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

С 24 января госдепартамент вносит изменения в отношении выдачи неиммиграционных виз категорий В1 и В2, которые дают право временного въезда в страну с деловой целью или отдыха. По мнению властей США, это должно сократить так называемый "родильный туризм".

"Обновленные правила подразумевают, что отдых не включает поездку с основной целью получения гражданства Соединенных Штатов для ребенка путем рождения ребенка в Соединенных Штатах. В соответствии с новыми правилами консульские сотрудники за рубежом будут отказывать в визах категории В заявителю, если у них будут основания считать, что это является основной целью поездки", - сказал представитель ведомства.

По его словам, заявители, которые подают на В-визу для получения медицинских услуг, к которым в том числе относятся и роды, должны предъявить при подаче на визу документы, подтверждающие договоренности о получении таких услуг в США, а также наличие средств на оплату этих услуг. Обсуждаться это будет на собеседовании в консульстве.

"Это не тот вопрос, который консульские работники будут задавать всем подающим на визу женщинам. Они будут только ставить вопрос об основной цели поездки, если у них будет конкретная внятная причина полагать, что заявительница беременна и планирует рожать в Соединенных Штатах", - добавил чиновник.

Представитель госдепа признал, что очевидные признаки беременности могут быть поводом для того, чтобы задать эти вопросы, что, по его словам, не противоречит существующим инструкциям принимать во внимание весь спектр обстоятельств, всплывающих во время собеседования. Однако требовать от женщины, чтобы она, например, сдала тест на беременность, нельзя, добавил он.

"Само по себе то, что заявительница беременна, что она хочет родить в Соединенных Штатах, не означает, что ей откажут", - уточнил чиновник.

Беременным, которые едут в Америку, заявив другую основную цель, - например, навестить больного родственника, участие в деловых встречах, - визы будут выданы.

"Беременная заявительница, которая не имеет желания или планов рожать в Соединенных Штатах, естественно, получит визу, какая бы основная цель поездки у нее не была", - заверил он.