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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-23T23:55+0300
https://ria.ru/20200123/1563806362.html
Мадуро пригласил ООН наблюдать за выборами в парламент Венесуэлы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_0:80:3419:2003_1036x0_80_0_0_ad6b36cbfbdea0ca7ab2c2040e1a8431.jpg
РИА Новости

Мадуро пригласил ООН наблюдать за выборами в парламент Венесуэлы

23:52 23.01.2020 (обновлено: 23:55 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что надеется на создание спецкомиссии ООН для наблюдения за выборами в Национальную ассамблею, и пригласил правительства стран Латинской Америки и ЕС содействовать национальному диалогу.
"Венесуэла желает, чтобы генеральный секретариат ООН назначил комиссию по сопровождению выборов, чтобы они стали свидетелями дня, когда народ Венесуэлы восстановит свою Национальную ассамблею", - заявил он в ходе памятных мероприятий по случаю 62-й годовщины свержения диктатуры Маркоса Переса Хименеса. Трансляция опубликована в Twitter Мадуро.
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Политик также пригласил правительства Мексики, Аргентины, Панамы, ЕС и представителей контактной группы способствовать заключению национального договора о гарантиях широкого участия в выборах депутатов парламента, которые пройдут в конце 2020 года.
В парламенте Венесуэлы, где большинство занимают представители оппозиционных партий, пост спикера оспаривают избранные в один день разными частями депутатов экс-спикер Хуан Гуаидо и глава одной из фракций Луис Парра. Спор находится на рассмотрении Конституционного суда страны.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Манит и зовет
21 января, 13:57
Манит и зовет
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЛуис ПарраХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаООНСШАВ мире
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