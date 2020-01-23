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Москалькова приняла обращения сокамерниц израильтянки Иссахар
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РИА Новости

Москалькова приняла обращения сокамерниц израильтянки Иссахар

23:47 23.01.2020 (обновлено: 23:48 23.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова взяла под личный контроль обращения трех сокамерниц осужденной В РФ израильтянки Наамы Иссахар, которую посетила в четверг, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Президент России Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью девушки и в ответ на переживания женщины заявил, что "всё будет хорошо". Москалькова в четверг посетила в СИЗО осужденную за контрабанду и хранение наркотиков Иссахар.
"В камере с Наамой находились еще трое женщин, с которыми я также пообщалась, поинтересовалась условиями содержания, приняла их обращения и попросила изложить все детали их дел в письменной форме, чтобы подробнее изучить и проверить всю информацию. Все обращения взяты на личный контроль", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
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Наама ИссахарТатьяна МоскальковаМосковский областной судВладимир ПутинМоскваРоссияИзраильПроисшествия
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