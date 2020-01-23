Москалькова приняла обращения сокамерниц израильтянки Иссахар

"В камере с Наамой находились еще трое женщин, с которыми я также пообщалась, поинтересовалась условиями содержания, приняла их обращения и попросила изложить все детали их дел в письменной форме, чтобы подробнее изучить и проверить всю информацию. Все обращения взяты на личный контроль", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.

В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.