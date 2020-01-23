Итальянские врачи исключили коронавирус у госпитализированной певицы

РИМ, 23 янв – РИА Новости. Результаты первых обследований исключают заражение коронавирусом итальянки, госпитализированной по возвращении из Китая.
Как пишет издание la Gazzetta del Mezzogiorno, у женщины обнаружено другое заболевание. Она чувствует себя хорошо, но продолжает находиться на обследовании.
Местная жительница госпитализирована с подозрением на наличие коронавируса после того, как прибыла в отделение неотложной помощи с симптомами, напоминающими грипп: лихорадкой и кашлем. Согласно циркуляру итальянского Минздрава, больница ввела действие меры, предусмотренные для того, чтобы предотвратить распространение возможного вируса. Медицинские образцы направлены в Рим для обследования в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.