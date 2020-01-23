Итальянские врачи исключили коронавирус у госпитализированной певицы

Местная жительница госпитализирована с подозрением на наличие коронавируса после того, как прибыла в отделение неотложной помощи с симптомами, напоминающими грипп: лихорадкой и кашлем. Согласно циркуляру итальянского Минздрава, больница ввела действие меры, предусмотренные для того, чтобы предотвратить распространение возможного вируса. Медицинские образцы направлены в Рим для обследования в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.