Пушков прокомментировал перевод часов Судного дня на 20 секунд вперед

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Сенатор Сенатор Алексей Пушков счел причиной перевода часов Судного дня обострение ситуации в мире, вызванное действиями США.

Ранее американские ученые перевели символические часы Судного дня на 20 секунд вперед. Теперь они показывают 100 секунд до ядерной полуночи - самое близкое к "Судному дню" время за всю историю. В качестве причин перевода специалисты назвали рост ядерной угрозы, климатические проблемы и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.

Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, отражает степень напряженности в международных отношениях, полночь символизирует момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки переводят только вперед.