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Пушков прокомментировал перевод часов Судного дня на 20 секунд вперед
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РИА Новости

Пушков прокомментировал перевод часов Судного дня на 20 секунд вперед

23:30 23.01.2020 (обновлено: 23:33 23.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЭкс-генсек ООН Пан Ги Мун принял участие в церемонии демонстрации нового времени на часах Судного дня
Экс-генсек ООН Пан Ги Мун принял участие в церемонии демонстрации нового времени на часах Судного дня
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков счел причиной перевода часов Судного дня обострение ситуации в мире, вызванное действиями США.
Ранее американские ученые перевели символические часы Судного дня на 20 секунд вперед. Теперь они показывают 100 секунд до ядерной полуночи - самое близкое к "Судному дню" время за всю историю. В качестве причин перевода специалисты назвали рост ядерной угрозы, климатические проблемы и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
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"Надо бы Трампу вдумчиво посмотреть на эти часы. Угроза идет не от Ким Чен Ына, замершего в Пхеньяне. И не от Китая или Ирана. Угроза идет от развала системы контроля над ядерным оружием, а это дело рук США", — написал политик в Twitter.
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, отражает степень напряженности в международных отношениях, полночь символизирует момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки переводят только вперед.
В 2018 и 2019 годах часы Судного дня были на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после первого испытания водородной бомбы. Самым спокойным временем стал 1991 год, когда стрелки отошли от "ядерного катаклизма" на 17 минут.
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КитайДональд ТрампАлексей ПушковКНДРРоссияИранСШАВ мире
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