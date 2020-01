Пушков прокомментировал перевод часов Судного дня на 20 секунд вперед

Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, отражает степень напряженности в международных отношениях, полночь символизирует момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки переводят только вперед.