В Москве второклассницы попали в больницу из-за съеденного снега

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Две младшеклассницы в Москве на прогулке наелись снега, который перед этим посыпали пищевой приправой, девочкам вызвали скорую, но их здоровью ничего не угрожает.
Ранее ряд СМИ писали, что дети в столице наелись снега с "неизвестным химическим веществом" и отравились.
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Как рассказали РИА Новости в департаменте здравоохранения, во время прогулки в группе продленного дня 23 января две ученицы второго класса решили попробовать на вкус снег, причем перед этим они посыпали его пищевой приправой. За "трапезой" девочек застала педагог, она вызвала скорую помощь и сообщила о случившемся родителям.
"Несмотря на то что серьезных жалоб на самочувствие не было, врачи провели промывание желудка. Для дальнейшего наблюдения за состоянием детей было предложено лечение в стационаре, от которого родители девочек отказались. Некоторое время сотрудники скорой помощи понаблюдали за состоянием детей, признаков отравления не наблюдалось", — отметили в департаменте.
В ведомстве уточнили, что сейчас со школьницами все в порядке, они находятся дома. По информации врачей, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Администрация школы обязательно изучит все обстоятельства произошедшего и примет необходимые меры, чтобы избежать подобных случаев. Директор лично находится на связи с родителями школьниц и следит за ситуацией", — добавили в пресс-службе депздрава.
Долгожданный снегопад начался в Москве днем в среду. Ранее в столице на протяжении нескольких дней были установлены рекорды тепла. Осадки продолжились и в четверг, высота снежного покрова утром составляла шесть сантиметров. При этом, как сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, в выходные в Москву вернется околонулевая температура, но вновь выпавший снежный покров сохранится.
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