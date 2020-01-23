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Религия и мировоззрение
2020-01-23T23:14+0300
https://ria.ru/20200123/1563805943.html
В "Милосердии" попросили жертвовать деньги на зарплату сотрудников
https://cdn21.img.ria.ru/images/151269/09/1512690978_0:160:3063:1883_1036x0_80_0_0_6d83b9bb321493b4d666c614f5a93b77.jpg
РИА Новости

В "Милосердии" попросили жертвовать деньги на зарплату сотрудников

23:13 23.01.2020 (обновлено: 23:14 23.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк"Ангар спасения" для бездомных и людей в трудной жизненной ситуации, установленный православной службой "Милосердие"
Ангар спасения для бездомных и людей в трудной жизненной ситуации, установленный православной службой Милосердие
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
"Ангар спасения" для бездомных и людей в трудной жизненной ситуации, установленный православной службой "Милосердие". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" призвала людей жертвовать на зарплату своих сотрудников, в частности, воспитателей Свято-Софийского социального дома, где живут дети с нарушением развития, сообщила РИА Новости пресс-секретарь организации Александра Шибалина.
"В Свято-Софийском социальном доме 23 человека с нарушениями развития - все они на полном попечении дома. И каждому ребенку требуется значимый взрослый, воспитатель, который рядом с ним постоянно. Это очень тяжелый труд, люди работают посменно. Для них это не волонтерство, а основная работа. Поэтому мы собираем деньги на их труд", - сказала РИА Новости Шибалина.
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По ее словам, в "Милосердии" трудится много волонтеров, но в каждом проекте есть люди, которые работают в штате – воспитатели, медики, соцработники, повара, психологи - и всем им нужна финансовая поддержка.
"Трудящийся достоин пропитания. Эти люди получают совсем небольшую зарплату, но и на нее жертвуют неохотно: в обществе есть представление, что в благотворительных проектах помогать должны только бесплатно", - рассказала Шибалина.
Это происходит потому, что люди не понимают, как работают социальные проекты, отмечает она. В частности, проект Свято-Софийский социальный дом существует на пожертвования, из которых в том числе начисляется зарплата сотрудникам. "Можно пожертвовать на конкретный проект или на службу "Милосердие" в целом - часть этих средств пойдет в том числе на зарплату сотрудникам", - подытожила представитель службы.
По данным службы помощи "Милосердие", Свято-Софийский социальный дом - единственный в России негосударственный малокомплектный дом семейного типа для совместного проживания детей-сирот и совершеннолетних воспитанников с множественными нарушениями развития. Сейчас в социальном доме проживает 23 подопечных. Средства для воспитателей собирают в рамках акции "Год особых возможностей".
Православная служба помощи "Милосердие" - крупнейшее объединение церковных социальных проектов помощи нуждающимся. До 30 тысяч человек получают помощь от организации за один год. В "Милосердии" ведут 26 проектов, среди которых патронажный уход на дому и в больницах, "Ангар спасения" для бездомных, "Дом для мамы", где помогают беременным и родившим женщинам в сложной ситуации, Свято-Димитриевский детский центр, Свято-Спиридоньевская богадельня для пожилых немощных людей. Подопечными службы "Милосердие" помогают медики, юристы, психологи и соцработники.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПравославная служба помощи "Милосердие"РоссияОбщество
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