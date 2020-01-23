В "Милосердии" попросили жертвовать деньги на зарплату сотрудников

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Православная служба помощи Православная служба помощи "Милосердие" призвала людей жертвовать на зарплату своих сотрудников, в частности, воспитателей Свято-Софийского социального дома, где живут дети с нарушением развития, сообщила РИА Новости пресс-секретарь организации Александра Шибалина.

"В Свято-Софийском социальном доме 23 человека с нарушениями развития - все они на полном попечении дома. И каждому ребенку требуется значимый взрослый, воспитатель, который рядом с ним постоянно. Это очень тяжелый труд, люди работают посменно. Для них это не волонтерство, а основная работа. Поэтому мы собираем деньги на их труд", - сказала РИА Новости Шибалина.

По ее словам, в "Милосердии" трудится много волонтеров, но в каждом проекте есть люди, которые работают в штате – воспитатели, медики, соцработники, повара, психологи - и всем им нужна финансовая поддержка.

"Трудящийся достоин пропитания. Эти люди получают совсем небольшую зарплату, но и на нее жертвуют неохотно: в обществе есть представление, что в благотворительных проектах помогать должны только бесплатно", - рассказала Шибалина.

Это происходит потому, что люди не понимают, как работают социальные проекты, отмечает она. В частности, проект Свято-Софийский социальный дом существует на пожертвования, из которых в том числе начисляется зарплата сотрудникам. "Можно пожертвовать на конкретный проект или на службу "Милосердие" в целом - часть этих средств пойдет в том числе на зарплату сотрудникам", - подытожила представитель службы.

По данным службы помощи "Милосердие", Свято-Софийский социальный дом - единственный в России негосударственный малокомплектный дом семейного типа для совместного проживания детей-сирот и совершеннолетних воспитанников с множественными нарушениями развития. Сейчас в социальном доме проживает 23 подопечных. Средства для воспитателей собирают в рамках акции "Год особых возможностей".