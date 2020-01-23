Итальянскую певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус

Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай

РИМ, 23 янв – РИА Новости. Подозрительный случай заболевания, похожего на грипп, зафиксирован в итальянском Подозрительный случай заболевания, похожего на грипп, зафиксирован в итальянском Бари – в больницу попала женщина, вернувшаяся из китайского города Ухань , где ранее был обнаружен новый тип коронавируса, сообщает итальянская газета la Repubblica

Местная жительница госпитализирована с подозрением на наличие коронавируса после того, как прибыла в отделение неотложной помощи с симптомами, напоминающими грипп: лихорадкой и кашлем. Отмечается, что речь идет о певице, вернувшейся с гастролей в Китае , причем ее концерт также прошел и в Ухане.

Согласно циркуляру итальянского Минздрава, больница ввела действие меры, предусмотренные для того, чтобы предотвратить распространение возможного вируса. Медицинские образцы направлены в Рим для обследования в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

Как сообщает местное управление здравоохранения, женщина помещена в изолятор и находится под наблюдением специалистов из отделения инфекционных заболевания. В ожидании окончательного диагноза она получает необходимое лечение.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.