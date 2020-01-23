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Итальянскую певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

Итальянскую певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус

22:52 23.01.2020 (обновлено: 23:10 23.01.2020)
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© REUTERS / Macao SAR Health BureauТепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
© REUTERS / Macao SAR Health Bureau
РИМ, 23 янв – РИА Новости. Подозрительный случай заболевания, похожего на грипп, зафиксирован в итальянском Бари – в больницу попала женщина, вернувшаяся из китайского города Ухань, где ранее был обнаружен новый тип коронавируса, сообщает итальянская газета la Repubblica.
Местная жительница госпитализирована с подозрением на наличие коронавируса после того, как прибыла в отделение неотложной помощи с симптомами, напоминающими грипп: лихорадкой и кашлем. Отмечается, что речь идет о певице, вернувшейся с гастролей в Китае, причем ее концерт также прошел и в Ухане.
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Согласно циркуляру итальянского Минздрава, больница ввела действие меры, предусмотренные для того, чтобы предотвратить распространение возможного вируса. Медицинские образцы направлены в Рим для обследования в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.
Как сообщает местное управление здравоохранения, женщина помещена в изолятор и находится под наблюдением специалистов из отделения инфекционных заболевания. В ожидании окончательного диагноза она получает необходимое лечение.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьИталияВ мире
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