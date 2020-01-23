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2020-01-24T09:28+0300
https://ria.ru/20200123/1563805479.html
Пушков прокомментировал предложение Путина созвать саммит пяти стран
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РИА Новости

Пушков прокомментировал предложение Путина созвать саммит пяти стран

22:46 23.01.2020 (обновлено: 09:28 24.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков поддержал предложение президента Владимира Путина созвать саммит государств — основателей ООН.
Ранее, выступая на Всемирном форуме памяти холокоста, российский лидер призвал использовать все возможности, чтобы не допустить повторения трагедии. Путин предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — в любой точке мира, чтобы обсудить актуальные глобальные проблемы.
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Вчера, 19:50
Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
Пушков отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон уже поддержал эту инициативу.

"Перед лицом растущей геостратегической напряженности, первого всадника Апокалипсиса, по образному выражению генсека ООН, предложение Путина как нельзя более своевременно", — написал он в твиттере.

По мнению парламентария, американскому лидеру Дональду Трампу следует поступить так же.
Ранее, комментируя предложение Путина, представитель британского правительства заявил, что Лондон ждет от Москвы конкретных деталей.
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о мировой угрозе четырех "всадников Апокалипсиса", в частности роста ядерной напряженности, климатического кризиса, растущего "глобального недоверия" и "темной стороны" технологий.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Вчера, 22:36
В ООН оценили идею Путина провести встречу лидеров "пятерки" Совбеза
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Обсудить 12
Алексей ПушковООНРоссияИзраиль
Популярные комментарии
"в любой точке мира ... Лондон ждем от Москвы конкретных деталей" Давайте в любой точке мира, в Томске, хотя бы. Там уже давно об аквапарке мечтают.
23 января, 23:52
ppetelin46
14111303
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