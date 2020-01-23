Пушков прокомментировал предложение Путина созвать саммит пяти стран

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков поддержал предложение президента Владимира Путина созвать саммит государств — основателей ООН.
Ранее, выступая на Всемирном форуме памяти холокоста, российский лидер призвал использовать все возможности, чтобы не допустить повторения трагедии. Путин предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — в любой точке мира, чтобы обсудить актуальные глобальные проблемы.
Пушков отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон уже поддержал эту инициативу.
"Перед лицом растущей геостратегической напряженности, первого всадника Апокалипсиса, по образному выражению генсека ООН, предложение Путина как нельзя более своевременно", — написал он в твиттере.
По мнению парламентария, американскому лидеру Дональду Трампу следует поступить так же.
Ранее, комментируя предложение Путина, представитель британского правительства заявил, что Лондон ждет от Москвы конкретных деталей.
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о мировой угрозе четырех "всадников Апокалипсиса", в частности роста ядерной напряженности, климатического кризиса, растущего "глобального недоверия" и "темной стороны" технологий.