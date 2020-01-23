Пушков прокомментировал предложение Путина созвать саммит пяти стран

Ранее, выступая на Всемирном форуме памяти холокоста, российский лидер призвал использовать все возможности, чтобы не допустить повторения трагедии. Путин предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — в любой точке мира, чтобы обсудить актуальные глобальные проблемы.