Госдеп рассказал об инциденте с российским генералом-майором в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с "перехватом" некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.
"Были проблемы с предотвращением инцидентов на земле в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад... В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено по военным каналам", — сказал Джеффри.
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Деталей дипломат не привел. При этом он отметил, что механизм предотвращения инцидентов с Россией в Сирии успешно действует на протяжении нескольких лет.