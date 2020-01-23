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Госдеп рассказал об инциденте с российским генералом-майором в Сирии
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РИА Новости

Госдеп рассказал об инциденте с российским генералом-майором в Сирии

22:45 23.01.2020 (обновлено: 08:48 24.01.2020)
141773
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с "перехватом" некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.
"Были проблемы с предотвращением инцидентов на земле в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад... В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено по военным каналам", — сказал Джеффри.
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Деталей дипломат не привел. При этом он отметил, что механизм предотвращения инцидентов с Россией в Сирии успешно действует на протяжении нескольких лет.
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Джеймс ДжеффриВойна в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Зн аете сколько генералов потеряли сша не только в Сирии, но и в Иране и Афгане? Менше чем ноль. Россия только в Сирии потеряла двоих! Так что давайте пожалуйста без утрирования и насмешки, перехватилка у сша работает намного лучше чем наша, доказано действиями не раз и не сто.
23 января, 23:23
kumalisska
427532193
В чем заключался перехват-то? Ну и фантазии у США, странные.
23 января, 23:22
Федот Данетот
1471010019
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