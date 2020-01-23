Госдеп рассказал об инциденте с российским генералом-майором в Сирии

"Были проблемы с предотвращением инцидентов на земле в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад... В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено по военным каналам", — сказал Джеффри.