Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T22:41+0300
https://ria.ru/20200123/1563805289.html
Вспышка коронавируса разрушила свадьбу молодой пары в Китае
https://cdn21.img.ria.ru/images/156367/35/1563673572_0:231:3072:1959_1036x0_80_0_0_ef63fec7042322ef73f15cccd37aa997.jpg
РИА Новости

Вспышка коронавируса разрушила свадьбу молодой пары в Китае

22:41 23.01.2020
4877
© REUTERS / ALY SONGПассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
© REUTERS / ALY SONG
Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вспышка нового коронавируса в китайском городе Ухань разрушила свадьбу молодой пары - Джуди Лью и ее жениха. Они успели выбраться из города до того, как власти закрыли выезды, но позднее у мужчины обнаружили симптомы пневмонии. Джуди Лью рассказала РИА Новости, что сейчас ее жених находится в госпитале, а сама она ждет вердикта врачей.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших по состоянию на конец четверга достигло 639 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая.

"Обычный грипп"

Первые признаки простуды и жар появились у пары 12 января. После сообщений о новом "загадочном вирусе" с симптомами пневмонии Джуди Лью и ее жених решили сходить в больницу, чтобы убедиться, что не заразились. Врачи сказали, что причин для беспокойства нет.
Люди в защитных масках на улице Пекина
Вчера, 19:57
Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
"Может быть, потому что не было много информации о новом вирусе в то время, только пациенты, демонстрирующие серьезные симптомы, такие как проблемы с дыханием, были помещены в карантин. Врачи сделали нам томографию и анализ крови и несколько раз заверили меня, что у моего жениха нет нового вируса, и просто выписали лекарства от гриппа", - рассказала Джуди Лью РИА Новости в телефонном интервью.
Они встречались больше года и купили вместе квартиру в Ухане. Свадьба была приурочена к китайскому Новому году.
"Мы пошли в местное бюро по гражданским вопросам в Ухане 20 января, чтобы получить наше свидетельство о браке, потому что это позволило бы моему жениху взять три дополнительных выходных дня на нашу свадьбу. Мы планировали провести церемонию 30 января в нашем родном городе, где мы могли бы праздновать с семьей и друзьями", - говорит Джуди Лью.

Разбитые мечты

Джуди Лью и ее возлюбленный в понедельник сели на поезд из Уханя и отправились в свой родной город Цзаоян, находящийся в 250 километрах к северо-западу.
Мечты молодой пары об идеальной свадьбе внезапно разбились, когда у жениха Джуди Лью вновь подскочила температура во вторник, на следующий день после того, как они приехали в родной город. Они посетили отделение скорой помощи в местной больнице, где доктора немедленно отправили мужчину в карантин. Врачи предположили, что он мог заразиться новым коронавирусом.
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Вчера, 12:09РИА Наука
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
В понедельник информационное агентство Синьхуа опубликовало директиву председателя КНР Си Цзиньпина и премьера госсовета Ли Кэцяна, предписывавшую местным властям в Ухане приложить все усилия, чтобы сдержать коронавирус и предотвратить его распространение. Но молодые люди уже покинули город.
"Директива Пекина была издана 20 января вечером. Но к тому времени, как мы о ней узнали, мы уже были в нашем родном городе. Если бы я знала, насколько ситуация серьезная, я бы никогда не уехала из Уханя", - сказала Джуди Лью.

"Самый грязный рынок"

Местные власти в Ухане опубликовали заявление о пациентах с симптомами пневмонии 31 декабря. Второе сообщение было опубликовано 3 января, заболели предприниматели с уханьского морского рынка Хуанъань.
Квартира Джуди Лью в Ухане находится всего в трех километрах от морского рынка. В прошлом году она два месяца работала в компании через дорогу от этого рынка. "Это было задолго до того, как начался этот кризис. Но я думала, что этот рынок - одно из грязнейших мест в Ухане. Там повсюду были сточные воды. Невозможно было ступить. Вот почему мы никогда не ходим на этот рынок, хотя живем недалеко", - рассказала она.
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Вчера, 19:50
"Апокалипсис". Россиянин рассказал о ситуации в Шанхае на фоне вируса
С 10 января, когда был зарегистрирован первый смертельный случай от нового "загадочного вируса", власти Уханя начали ежедневно публиковать информацию о новых зараженных. Национальная комиссия по здравоохранению Китая поделилась геномом нового вируса с Всемирной организацией здравоохранения на следующий день. В заявлении комиссии цитировались неназванные эксперты, отмечавшие, что нет доказательств передачи нового вируса от человека к человеку. Однако примерно через шесть часов после публикации директивы Пекина местные органы здравоохранения признали, что 15 докторов и медсестер, контактировавших с пациентами, также заразились. Это было первое доказательство передачи вируса от человека к человеку.
Первые три дня после директивы Си Цзиньпина власти Китая приложили все усилия, чтобы сдержать коронавирус. Разные провинции начали ежедневно публиковать число зараженных пациентов. Людей, возвращающихся из Уханя, отправляли в карантин, если у них были симптомы гриппа. В четверг власти Уханя полностью изолировали город, запретив жителям уезжать.

Тревожное ожидание

Для Джуди Лью и ее жениха запоздалая реакция местных властей значила больше, чем разрушенная свадьба. Девушка не видела своего жениха с того момента, как его отправили в карантин во вторник. Они переписываются и обмениваются видеосообщениями. Больницы в Цзаояне не кормят пациентов, и Джуди Лью приносит жениху обеды три раза в день. Она оставляет еду охранникам, которые потом передают ее медсестрам, а те - относят пациенту.
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
21 января, 19:34
Роспотребнадзор опубликовал памятку о мерах профилактики коронавируса
"Уже прошло три дня, и они еще не подтвердили, есть ли у моего жениха новый вирус или нет. Они взяли образцы его крови в первый вечер карантина. Разве китайские эксперты не говорили, что новые инструменты для теста, выпущенные пекинскими властями, могут подтвердить результаты инфекции в течение нескольких часов?" - говорит Джуди Лью.
У нее самой нет симптомов гриппа, поэтому она пока не в карантине. Но девушка решила принять меры предосторожности: не контактировать с семьей и с друзьями, чтобы их не заразить.
"Я плачу 17,3 доллара за ночь в отеле рядом с больницей, где находится мой жених. Я не могу сейчас жить с родителями. Я не хочу рисковать заразить их. Я не знаю, как долго я смогу так жить. Если бы я знала, что новый вирус настолько серьезный, мой жених и я определенно остались бы в Ухане, где у нас, по крайней мере, есть собственная квартира и больницы лучше оборудованы", - добавила она.
Джуди Лью и ее жених должны были вернуться в Ухань к 1 февраля, когда заканчиваются новогодние праздники в Китае. Но теперь она не знает, чего ожидать. Что касается новой даты свадьбы, девушка говорит, что не думает об этом. Все ее надежды на то, что вспышка болезни скоро закончится.
Самолет
Вчера, 10:01
Россиянин, проверяемый на коронавирус, рассказал о состоянии подруги
4411012
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайУханьОчерки - АвторыВ мире
Рекомендуем
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Итальянскую певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Китайские власти сообщили о закрытии еще одного города
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
СМИ: число больных коронавирусом медиков в Ухане выше, чем сообщается
На месте извержения Везувия
У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
В Центральном госпитале города Ухань
ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию коронавируса
Офицеры военной полиции в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
ВОЗ не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае число зараженных новым вирусом выросло до 830 человек
Московские школьники лепят фигурки из снега
В Москве второклассницы попали в больницу из-за съеденного снега
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
13:31В Кремле высоко оценили работу Грефа
13:30Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января
13:30ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
13:30В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам
13:29Зеленский напомнил о проблеме отказов украинцам во въезде в Израиль
13:25Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
13:24Проживающая в Ухане россиянка рассказала о ситуации из-за коронавируса
13:24Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и ветре в субботу
13:24Умер исполнительный директор ВОЗ, доктор Питер Салама
Лента новостейМолния