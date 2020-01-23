Вспышка коронавируса разрушила свадьбу молодой пары в Китае

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вспышка Вспышка нового коронавируса в китайском городе Ухань разрушила свадьбу молодой пары - Джуди Лью и ее жениха. Они успели выбраться из города до того, как власти закрыли выезды, но позднее у мужчины обнаружили симптомы пневмонии. Джуди Лью рассказала РИА Новости, что сейчас ее жених находится в госпитале, а сама она ждет вердикта врачей.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР , число заболевших по состоянию на конец четверга достигло 639 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая.

"Обычный грипп"

Первые признаки простуды и жар появились у пары 12 января. После сообщений о новом "загадочном вирусе" с симптомами пневмонии Джуди Лью и ее жених решили сходить в больницу, чтобы убедиться, что не заразились. Врачи сказали, что причин для беспокойства нет.

"Может быть, потому что не было много информации о новом вирусе в то время, только пациенты, демонстрирующие серьезные симптомы, такие как проблемы с дыханием, были помещены в карантин. Врачи сделали нам томографию и анализ крови и несколько раз заверили меня, что у моего жениха нет нового вируса, и просто выписали лекарства от гриппа", - рассказала Джуди Лью РИА Новости в телефонном интервью.

Они встречались больше года и купили вместе квартиру в Ухане. Свадьба была приурочена к китайскому Новому году.

"Мы пошли в местное бюро по гражданским вопросам в Ухане 20 января, чтобы получить наше свидетельство о браке, потому что это позволило бы моему жениху взять три дополнительных выходных дня на нашу свадьбу. Мы планировали провести церемонию 30 января в нашем родном городе, где мы могли бы праздновать с семьей и друзьями", - говорит Джуди Лью.

Разбитые мечты

Джуди Лью и ее возлюбленный в понедельник сели на поезд из Уханя и отправились в свой родной город Цзаоян, находящийся в 250 километрах к северо-западу.

Мечты молодой пары об идеальной свадьбе внезапно разбились, когда у жениха Джуди Лью вновь подскочила температура во вторник, на следующий день после того, как они приехали в родной город. Они посетили отделение скорой помощи в местной больнице, где доктора немедленно отправили мужчину в карантин. Врачи предположили, что он мог заразиться новым коронавирусом.

В понедельник информационное агентство Синьхуа опубликовало директиву председателя КНР Си Цзиньпина и премьера госсовета Ли Кэцяна, предписывавшую местным властям в Ухане приложить все усилия, чтобы сдержать коронавирус и предотвратить его распространение. Но молодые люди уже покинули город.

"Директива Пекина была издана 20 января вечером. Но к тому времени, как мы о ней узнали, мы уже были в нашем родном городе. Если бы я знала, насколько ситуация серьезная, я бы никогда не уехала из Уханя", - сказала Джуди Лью.

"Самый грязный рынок"

Местные власти в Ухане опубликовали заявление о пациентах с симптомами пневмонии 31 декабря. Второе сообщение было опубликовано 3 января, заболели предприниматели с уханьского морского рынка Хуанъань.

Квартира Джуди Лью в Ухане находится всего в трех километрах от морского рынка. В прошлом году она два месяца работала в компании через дорогу от этого рынка. "Это было задолго до того, как начался этот кризис. Но я думала, что этот рынок - одно из грязнейших мест в Ухане. Там повсюду были сточные воды. Невозможно было ступить. Вот почему мы никогда не ходим на этот рынок, хотя живем недалеко", - рассказала она.

С 10 января, когда был зарегистрирован первый смертельный случай от нового "загадочного вируса", власти Уханя начали ежедневно публиковать информацию о новых зараженных. Национальная комиссия по здравоохранению Китая поделилась геномом нового вируса с Всемирной организацией здравоохранения на следующий день. В заявлении комиссии цитировались неназванные эксперты, отмечавшие, что нет доказательств передачи нового вируса от человека к человеку. Однако примерно через шесть часов после публикации директивы Пекина местные органы здравоохранения признали, что 15 докторов и медсестер, контактировавших с пациентами, также заразились. Это было первое доказательство передачи вируса от человека к человеку.

Первые три дня после директивы Си Цзиньпина власти Китая приложили все усилия, чтобы сдержать коронавирус. Разные провинции начали ежедневно публиковать число зараженных пациентов. Людей, возвращающихся из Уханя, отправляли в карантин, если у них были симптомы гриппа. В четверг власти Уханя полностью изолировали город, запретив жителям уезжать.

Тревожное ожидание

Для Джуди Лью и ее жениха запоздалая реакция местных властей значила больше, чем разрушенная свадьба. Девушка не видела своего жениха с того момента, как его отправили в карантин во вторник. Они переписываются и обмениваются видеосообщениями. Больницы в Цзаояне не кормят пациентов, и Джуди Лью приносит жениху обеды три раза в день. Она оставляет еду охранникам, которые потом передают ее медсестрам, а те - относят пациенту.

"Уже прошло три дня, и они еще не подтвердили, есть ли у моего жениха новый вирус или нет. Они взяли образцы его крови в первый вечер карантина. Разве китайские эксперты не говорили, что новые инструменты для теста, выпущенные пекинскими властями, могут подтвердить результаты инфекции в течение нескольких часов?" - говорит Джуди Лью.

У нее самой нет симптомов гриппа, поэтому она пока не в карантине. Но девушка решила принять меры предосторожности: не контактировать с семьей и с друзьями, чтобы их не заразить.

"Я плачу 17,3 доллара за ночь в отеле рядом с больницей, где находится мой жених. Я не могу сейчас жить с родителями. Я не хочу рисковать заразить их. Я не знаю, как долго я смогу так жить. Если бы я знала, что новый вирус настолько серьезный, мой жених и я определенно остались бы в Ухане, где у нас, по крайней мере, есть собственная квартира и больницы лучше оборудованы", - добавила она.