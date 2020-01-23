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Нижегородская область
2020-01-23T22:35+0300
https://ria.ru/20200123/1563805155.html
Глеб Никитин: Фальков сможет достичь целей по развитию вузов в России
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РИА Новости

Глеб Никитин: Фальков сможет достичь целей по развитию вузов в России

22:34 23.01.2020 (обновлено: 22:35 23.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков сможет достичь поставленных руководством страны целей по развитию российских вузов, укреплению их исследовательской, учебной и социальной инфраструктуры, придать ещё большую динамику важнейшим проектам в этой области, считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Президент России Владимир Путин во вторник назначил ректора Тюменского государственного университета Фалькова главой Минобрнауки РФ. На этой должности Фальков сменил Михаила Котюкова.
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"Валерия Николаевича знаю лично. Считаю его большим профессионалом своего дела, практиком образовательных технологий и одним из пионеров индивидуализации образовательных траекторий. Тюменский государственный университет, который он возглавлял, по праву считается одним из лучших в стране и входит в программу 5/100. Знаю, что Валерий Николаевич открыл там школу перспективных исследований и привлёк через открытый конкурс иностранных и российских ученых-исследователей. Считаю, что многие из этих практик могут быть успешно тиражированы на уровне страны", - приводит пресс-служба губернатора слова Никитина.
Никитин добавил, что новый министр хорошо знаком с развитием научных школ в Нижегородской области. "Нижегородский университет имени Лобачевского, как и ТюмГУ является активным участником программы 5/100. Тюменская и Нижегородская области вошли в число пяти первых регионов, где в рамках национального проекта "Наука" были созданы Научно-образовательные центры мирового уровня. Именно Валерий Фальков стал лидером движения по формированию межрегионального НОЦ", - пояснил губернатор.
По словам Никитина, Нижегородская область готова стать одним из флагманов процесса совершенствования высшей школы и науки в России и будет сотрудничать с министерством по всем направлениям для реализации этих задач.
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Нижегородская областьВалерий ФальковГлеб НикитинОбразование - Общество
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