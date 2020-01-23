Глеб Никитин: Фальков сможет достичь целей по развитию вузов в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Новый министр науки и высшего образования Новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков сможет достичь поставленных руководством страны целей по развитию российских вузов, укреплению их исследовательской, учебной и социальной инфраструктуры, придать ещё большую динамику важнейшим проектам в этой области, считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Президент России Владимир Путин во вторник назначил ректора Тюменского государственного университета Фалькова главой Минобрнауки РФ. На этой должности Фальков сменил Михаила Котюкова.

"Валерия Николаевича знаю лично. Считаю его большим профессионалом своего дела, практиком образовательных технологий и одним из пионеров индивидуализации образовательных траекторий. Тюменский государственный университет, который он возглавлял, по праву считается одним из лучших в стране и входит в программу 5/100. Знаю, что Валерий Николаевич открыл там школу перспективных исследований и привлёк через открытый конкурс иностранных и российских ученых-исследователей. Считаю, что многие из этих практик могут быть успешно тиражированы на уровне страны", - приводит пресс-служба губернатора слова Никитина.

Никитин добавил, что новый министр хорошо знаком с развитием научных школ в Нижегородской области. "Нижегородский университет имени Лобачевского, как и ТюмГУ является активным участником программы 5/100. Тюменская и Нижегородская области вошли в число пяти первых регионов, где в рамках национального проекта "Наука" были созданы Научно-образовательные центры мирового уровня. Именно Валерий Фальков стал лидером движения по формированию межрегионального НОЦ", - пояснил губернатор.