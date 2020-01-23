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В Севастополе семь студентов попали в больницу с возможным отравлением
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РИА Новости

В Севастополе семь студентов попали в больницу с возможным отравлением

22:31 23.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах региона.
"Семь студентов СевГУ госпитализированы, причины выясняются, возможная причина - пищевое отравление, возможны иные причины", - сказал источник.
Угрозы жизни студентов нет, добавил он. В департаменте здравоохранения региона информацию о госпитализации учащихся не опровергли, но и не подтвердили, добавив, что ситуация изучается.
В региональном департаменте здравоохранения подтвердили данные о заболевании семи студентов Института ядерной энергии и промышленности (входит в состав университета).
"В севастопольской городской инфекционной больнице проходят лечение семь студентов Института ядерной энергии и промышленности. Они поступили в медицинское учреждение 23 января с симптомами гастроэнтерита. Сотрудники инфекционной больницы взяли все необходимые анализы. Все пациенты находятся под наблюдением докторов, им оказывают медицинскую помощь", - сообщили в департаменте журналистам.
Роспотребнадзор проводит расследование ЧП, добавили в правительстве города.
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Севастопольский государственный университетРоспотребнадзорСевастопольПроисшествия
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