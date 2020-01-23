В Севастополе семь студентов попали в больницу с возможным отравлением

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов . Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета , сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах региона.

"Семь студентов СевГУ госпитализированы, причины выясняются, возможная причина - пищевое отравление, возможны иные причины", - сказал источник.

Угрозы жизни студентов нет, добавил он. В департаменте здравоохранения региона информацию о госпитализации учащихся не опровергли, но и не подтвердили, добавив, что ситуация изучается.

В региональном департаменте здравоохранения подтвердили данные о заболевании семи студентов Института ядерной энергии и промышленности (входит в состав университета).

"В севастопольской городской инфекционной больнице проходят лечение семь студентов Института ядерной энергии и промышленности. Они поступили в медицинское учреждение 23 января с симптомами гастроэнтерита. Сотрудники инфекционной больницы взяли все необходимые анализы. Все пациенты находятся под наблюдением докторов, им оказывают медицинскую помощь", - сообщили в департаменте журналистам.