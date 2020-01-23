Уральские ученые предложили испытать препарат против коронавируса

В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат "Триазавирин"

Ранее университет отмечал, что препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и "новая китайская болезнь".

"Триазавирин" может быть эффективен и в борьбе с китайским коронавирусом 2019-nCoV, поскольку он входит в группу РНК-вирусов. Для подтверждения этого факта необходимо проведение лабораторных и клинических испытаний", - говорится в сообщении.

Ранее исследования показали, что "Триазавирин" обладает выраженной противовирусной активностью в отношении таких опасных инфекций, как Эбола, лихорадка долины Рифт, Западного Нила, Зика, Денге.

"Вирусы делятся на две большие группы — содержащие молекулы РНК и ДНК. "Триазавирин", который уже несколько лет продается в аптеках, доказал свою высочайшую эффективность против РНК-содержащих вирусов. Он подавляет репродукции вируса гриппа, включая штамм H5N1 (грипп птиц) и H1N1 (грипп свиней), превосходит по своим фармакологическим характеристикам многие аналоги", - приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой органической и биомолекулярной химии УрФУ Владимира Русинова.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань , расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, из-за вируса умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.