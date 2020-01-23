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Уральские ученые предложили испытать препарат против коронавируса
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РИА Новости

Уральские ученые предложили испытать препарат против коронавируса

22:14 23.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат "Триазавирин"
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) предложили испытать разработанный на Урале препарат​ "Триазавирин" для определения его действия на коронавирус, недавно выявленный в Китае, сообщает вуз в четверг.
Ранее университет отмечал, что препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и "новая китайская болезнь".
"Триазавирин" может быть эффективен и в борьбе с китайским коронавирусом 2019-nCoV, поскольку он входит в группу РНК-вирусов. Для подтверждения этого факта необходимо проведение лабораторных и клинических испытаний", - говорится в сообщении.
Ранее исследования показали, что "Триазавирин" обладает выраженной противовирусной активностью в отношении таких опасных инфекций, как Эбола, лихорадка долины Рифт, Западного Нила, Зика, Денге.
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"Вирусы делятся на две большие группы — содержащие молекулы РНК и ДНК. "Триазавирин", который уже несколько лет продается в аптеках, доказал свою высочайшую эффективность против РНК-содержащих вирусов. Он подавляет репродукции вируса гриппа, включая штамм H5N1 (грипп птиц) и H1N1 (грипп свиней), превосходит по своим фармакологическим характеристикам многие аналоги", - приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой органической и биомолекулярной химии УрФУ Владимира Русинова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, из-за вируса умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
В ВОЗ призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.
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