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Генсек ООН оценил первый этап торгового соглашения США и Китая
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РИА Новости

Генсек ООН оценил первый этап торгового соглашения США и Китая

22:09 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДАВОС, 23 янв – РИА Новости. Первый этап договоренности по торговле США и Китая не решает ключевые проблемы двух экономик, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на форуме в Давосе.
США и Китай ранее в январе подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов.
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"Мы столкнулись с риском великого разрыва. У нас есть две огромнейшие экономики в мире, которые намного крупнее любой другой. И эти две экономики относились друг к другу таким образом, что у них возник торговый конфликт", - сказал Гутерреш, предположив, что конфликт сейчас на спаде на фоне заключения первого соглашения.
"Но давайте будем откровенными, это первое соглашение не решает хоть какие-то ключевые проблемы, которые должны быть урегулированы", - подчеркнул генсек.
Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.
Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.
Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок. Таким образом, стороны спустя два года переговоров в конце концов достигли пусть и промежуточного, но результата.
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