Костин сообщил о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса решен, меры предусматривают в том числе активное участие бюджета и льготную реструктуризацию кредитов со стороны ведущих российских банков, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
В июле минувшего года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК, кредитный портфель которых превышает 2 триллиона рублей. Борисов тогда подчеркнул, что промышленные предприятия "живут впроголодь", обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты. Тогда он предложил списать 600-700 миллиардов рублей долгов российскому ОПК.
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"Все решено. В конце прошлого года было совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер", - прокомментировал Костин в интервью телеканалу "Россия 24" вопрос о списании долгов компаниям ОПК.
"В целом проблема решена - там активно участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена, но она такая - посильная, разумная, она действительно учитывает, наверное, тот риск, который банки брали. Мы в целом удовлетворены этим решением, я думаю, правительство тоже. Программа эта уже реализуется, и я считаю, что к этой теме мы уже вот так в ближайшее время возвращаться не будем", - пояснил глава ВТБ.
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