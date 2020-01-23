Костин сообщил о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

"В целом проблема решена - там активно участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена, но она такая - посильная, разумная, она действительно учитывает, наверное, тот риск, который банки брали. Мы в целом удовлетворены этим решением, я думаю, правительство тоже. Программа эта уже реализуется, и я считаю, что к этой теме мы уже вот так в ближайшее время возвращаться не будем", - пояснил глава ВТБ.