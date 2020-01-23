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Нетаньяху и глава израильской оппозиции Ганц посетят США
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РИА Новости

Нетаньяху и глава израильской оппозиции Ганц посетят США

21:57 23.01.2020 (обновлено: 22:06 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме 28 января, лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц также принял приглашение, сообщили в Белом доме.
"Президент Дональд Дж. Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме 28 января", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что Ганц "также принял приглашение президента посетить Вашингтон".
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"США и Израиль являются крепкими партнерами, и визит премьер-министра станет возможностью обсудить наши общие региональные и национальные интересы", - следует из сообщения.
Ранее источники издания Axios сообщали, что Трамп в ближайшие несколько дней решит, стоит ли представлять ближневосточный мирный план Белого дома в преддверии выборов в Израиле 2 марта.
Ожидалось, что старший советник президента США Джаред Кушнер, которого считают одним из вдохновителей "сделки века", проведет отдельные встречи по этому вопросу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста 23 января. Но Кушнер неожиданно отменил поездку, сославшись на плохие погодные условия.
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Бени ГанцДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВ мире
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