Нетаньяху и глава израильской оппозиции Ганц посетят США

"США и Израиль являются крепкими партнерами, и визит премьер-министра станет возможностью обсудить наши общие региональные и национальные интересы", - следует из сообщения.

Ожидалось, что старший советник президента США Джаред Кушнер, которого считают одним из вдохновителей "сделки века", проведет отдельные встречи по этому вопросу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста 23 января. Но Кушнер неожиданно отменил поездку, сославшись на плохие погодные условия.