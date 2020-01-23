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Китайские власти сообщили о закрытии еще одного города
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РИА Новости

Китайские власти сообщили о закрытии еще одного города

21:47 23.01.2020
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© REUTERS / Macao SAR Health BureauТепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
© REUTERS / Macao SAR Health Bureau
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Работа общественного транспорта в китайском городе Сяньнин будет приостановлена из-за коронавируса.
Транспортное сообщение также приостановлено в городах Чиби, Эчжоу, Хуанган и Ухань.
"С 10.00 24 января все маршруты общественного транспорта и пассажирские перевозки временно приостанавливаются", - сообщили власти города в Wechat.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
Врач
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