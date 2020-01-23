Госдеп рассказал об инциденте с российской автоколонной в Манбидже

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости, Татьяна Смайловски. Между российскими и американскими военными в Сирии не произошло "ничего серьезного или угрожающего", заявил спецпредставитель США Джеймс Джеффри.

Так дипломат прокомментировал публикации турецких и американских СМИ о случившемся вокруг нефтяных областей. Согласно сообщениям, американские военные заблокировали российский конвой вблизи города Рмелан.

Говоря об упомянутом инциденте, Джеффри отметил, что российские и американские силы находятся очень близко друг к другу на северо-востоке в результате ранее достигнутых договоренностей Москвы и Анкары. По его словам, в этой области нет "детальных правил по предотвращению конфликтов на земле и линий, которые люди не должны пересекать без разрешения".

"Там идет много патрулирования. И небольшое число этих патрулей <...> привело к незначительным стычкам. Ничего серьезного, ничего угрожающего. Все решалось по военным каналам", — сказал спецпредставитель.

Дипломат также напомнил о существовании механизма предотвращения инцидентов между Россией и США, который действует уже на протяжении нескольких лет.

"Он главным образом охватывает операции в воздухе. Были проблемы на земле в Манбидже около 14 месяцев назад после того, как русские продвинулись на юго-восток", — сказал Джеффри.