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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-24T09:23+0300
https://ria.ru/20200123/1563804048.html
Госдеп рассказал об инциденте с российской автоколонной в Манбидже
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РИА Новости

Госдеп рассказал об инциденте с российской автоколонной в Манбидже

21:45 23.01.2020 (обновлено: 09:23 24.01.2020)
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Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости, Татьяна Смайловски. Между российскими и американскими военными в Сирии не произошло "ничего серьезного или угрожающего", заявил спецпредставитель США Джеймс Джеффри.
Так дипломат прокомментировал публикации турецких и американских СМИ о случившемся вокруг нефтяных областей. Согласно сообщениям, американские военные заблокировали российский конвой вблизи города Рмелан.
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Говоря об упомянутом инциденте, Джеффри отметил, что российские и американские силы находятся очень близко друг к другу на северо-востоке в результате ранее достигнутых договоренностей Москвы и Анкары. По его словам, в этой области нет "детальных правил по предотвращению конфликтов на земле и линий, которые люди не должны пересекать без разрешения".
"Там идет много патрулирования. И небольшое число этих патрулей <...> привело к незначительным стычкам. Ничего серьезного, ничего угрожающего. Все решалось по военным каналам", — сказал спецпредставитель.
Дипломат также напомнил о существовании механизма предотвращения инцидентов между Россией и США, который действует уже на протяжении нескольких лет.
"Он главным образом охватывает операции в воздухе. Были проблемы на земле в Манбидже около 14 месяцев назад после того, как русские продвинулись на юго-восток", — сказал Джеффри.
По его словам, около года назад американские военные "перехватили" некоего российского генерала у Манбиджа. Спецпредставитель не рассказал деталей инцидента, отметив, что "все решалось по военным каналам".
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