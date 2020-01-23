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Гутерреш оценил перспективы урегулирования конфликта в Ливии
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РИА Новости

Гутерреш оценил перспективы урегулирования конфликта в Ливии

21:37 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ДАВОС, 23 янв – РИА Новости. Итоги международной конференции по Ливии в Берлине могут быть успешными, но пока не ясно, увенчается ли успехом весь процесс разрешения ливийского конфликта, заявил, выступая на экономическом форуме в Давосе, генсек ООН Антониу Гутерреш.
В Берлине 19 января прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств ряда стран, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.
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"Я думаю, что итоги берлинской конференции могут быть позитивными, даже несмотря на то, что это только начало и невозможно сейчас предсказать, увенчается ли это в итоге успехом или нет", - сказал Гутерреш.
Он отметил, что много боевиков из Сирии переместились в Ливию. "Мы видим… Ливию в качестве одного из инструментов, подпитывающих конфликт в Сахеле. Я не могу сказать, что мы выигрываем сегодня войну против террористов в Африке. Они подбираются ближе к прибрежным странам. Мы наблюдаем распространение", - отметил генсек ООН.
Как указал Гутерреш, урегулировать "конфликты, подобные ливийскому, который как раковая опухоль распространяются на другие зоны, крайне важно".
Сегодня, по мнению генсека ООН, отношения между державами в мире становятся все запутаннее.
"Мы больше не живем в биполярном мире. Но это еще и не многополярный мир. Это хаотичный мир. Мы видим множество игроков среднего размера, которые становятся деструктивными силами в различных конфликтах. До определенной степени никто не боится никого. Это создает среду, в которой очень сложно завершить конфликт дипломатическими усилиями", - заявил Гутерреш.
"Многополярность – это хорошая вещь. Но многополярность – это еще не гарантия мира и безопасности", - добавил он.
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Экономический форум в ДавосеАнтониу ГутеррешЛивияООНВ мире
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