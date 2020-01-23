Гутерреш оценил перспективы урегулирования конфликта в Ливии

ДАВОС, 23 янв – РИА Новости. Итоги международной Итоги международной конференции по Ливии в Берлине могут быть успешными, но пока не ясно, увенчается ли успехом весь процесс разрешения ливийского конфликта, заявил, выступая на экономическом форуме в Давосе, генсек ООН Антониу Гутерреш

В Берлине 19 января прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств ряда стран, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

"Я думаю, что итоги берлинской конференции могут быть позитивными, даже несмотря на то, что это только начало и невозможно сейчас предсказать, увенчается ли это в итоге успехом или нет", - сказал Гутерреш.

Он отметил, что много боевиков из Сирии переместились в Ливию. "Мы видим… Ливию в качестве одного из инструментов, подпитывающих конфликт в Сахеле. Я не могу сказать, что мы выигрываем сегодня войну против террористов в Африке. Они подбираются ближе к прибрежным странам. Мы наблюдаем распространение", - отметил генсек ООН.

Как указал Гутерреш, урегулировать "конфликты, подобные ливийскому, который как раковая опухоль распространяются на другие зоны, крайне важно".

Сегодня, по мнению генсека ООН, отношения между державами в мире становятся все запутаннее.

"Мы больше не живем в биполярном мире. Но это еще и не многополярный мир. Это хаотичный мир. Мы видим множество игроков среднего размера, которые становятся деструктивными силами в различных конфликтах. До определенной степени никто не боится никого. Это создает среду, в которой очень сложно завершить конфликт дипломатическими усилиями", - заявил Гутерреш.