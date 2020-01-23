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ВОЗ не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
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РИА Новости

ВОЗ не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

21:33 23.01.2020 (обновлено: 22:04 23.01.2020)
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© REUTERS / Aly SongОфицеры военной полиции в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
Офицеры военной полиции в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Офицеры военной полиции в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с недавней вспышкой коронавируса из Китая пока преждевременно, заявил в четверг во время телефонного брифинга представитель ВОЗ.
"Комитет по чрезвычайным ситуациям посчитал, что объявлять чрезвычайную ситуацию (в связи с недавней вспышкой коронавируса) пока слишком рано", - сказал сотрудник организации.
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В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что организация продолжит оценивать степень опасности нового коронавируса, однако для продвижения в этом вопросе ВОЗ потребуется "больше информации".
"Мы осведомлены о сообщениях в СМИ о предполагаемых случаях заболевания (коронавирусом – ред.) за пределами Китая, однако эта информация сейчас проверяется", - заверил он.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
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