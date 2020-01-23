ВОЗ не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Офицеры военной полиции в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае

Офицеры военной полиции в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае

"Комитет по чрезвычайным ситуациям посчитал, что объявлять чрезвычайную ситуацию (в связи с недавней вспышкой коронавируса) пока слишком рано", - сказал сотрудник организации.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что организация продолжит оценивать степень опасности нового коронавируса, однако для продвижения в этом вопросе ВОЗ потребуется "больше информации".

"Мы осведомлены о сообщениях в СМИ о предполагаемых случаях заболевания (коронавирусом – ред.) за пределами Китая, однако эта информация сейчас проверяется", - заверил он.