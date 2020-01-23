Пенс заявил, что пригласил Нетаньяху посетить Белый дом

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира".
"Президент Трамп попросил меня пригласить премьер-министра Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая пути достижения мира здесь, на Святой земле", - сказал Пенс на встрече с Нетаньяху в посольстве США в Иерусалиме.
Пенс добавил, что также пригласил лидера оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца.
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