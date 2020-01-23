Пенс заявил, что пригласил Нетаньяху посетить Белый дом

"Президент Трамп попросил меня пригласить премьер-министра Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая пути достижения мира здесь, на Святой земле", - сказал Пенс на встрече с Нетаньяху в посольстве США в Иерусалиме.