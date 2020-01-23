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Пенс заявил, что пригласил Нетаньяху посетить Белый дом
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РИА Новости

Пенс заявил, что пригласил Нетаньяху посетить Белый дом

21:31 23.01.2020 (обновлено: 21:50 23.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
Вице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира".
"Президент Трамп попросил меня пригласить премьер-министра Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая пути достижения мира здесь, на Святой земле", - сказал Пенс на встрече с Нетаньяху в посольстве США в Иерусалиме.
Пенс добавил, что также пригласил лидера оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Иерусалиме
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Майк ПенсБиньямин НетаньяхуСШАИзраильВ мире
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