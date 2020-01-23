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В Саратове устранили дефект на теплосетях
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РИА Новости

В Саратове устранили дефект на теплосетях

21:25 23.01.2020
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© Fotolia / koldunovaОтопление в квартире
Отопление в квартире
© Fotolia / koldunova
Отопление в квартире. Архивное фото
САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энергетики в четверг полностью восстановили теплоснабжение в Саратове, где из-за дефекта на теплосетях без отопления остались свыше 3 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала "Т Плюс".
Энергетики в четверг с 13.00 мск приступили к устранению дефекта на трубопроводе в центре Саратова. В главке МЧС по области сообщили, что в зоне отключения находились 13 жилых домов, в которых живет 3033 человека, и один детский сад.
"Завершили работы по восстановлению внутриквартальной теплосети по улице Челюскинцев, которая была передана компании "Т Плюс" в рамках подписания концессии. Теплоснабжение объектов полностью восстановлено", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в ходе плановых обходов, которые энергетики усилили после подписания концессионного соглашения, был найден дефект и плохое состояние трубы, поэтому для повышения ее надежности заменили около трех метров труб диаметром 108 миллиметров.
В настоящее время в Саратове 4 градуса мороза.
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Т ПлюсМЧС РФСаратовОбщество
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