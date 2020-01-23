В Саратове более трех тысяч человек остались без отопления

САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости. Более десяти жилых домов с населением более 3 тысяч человек и один социальный объект в четверг остались без теплоснабжения из-за аварии на теплосетях в Более десяти жилых домов с населением более 3 тысяч человек и один социальный объект в четверг остались без теплоснабжения из-за аварии на теплосетях в Саратове , сообщил областной главк МЧС

По данным главка, аварийно-ремонтные работы в тепловой камере на трубопроводе диаметром 159 миллиметров по адресу: улица Московская, дом 122/126 с 13.00 мск проводит компания "Т Плюс".

"Всего в зону отключения центрального отопления входит 13 жилых домов разной этажности. Население - 3033 человека, из них 506 детей… В зоне отключения детский сад №145, который работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба саратовского филиала "Т Плюс" , ориентировочно устранить повреждение на трубопроводе планируется к 19.00 (18.00 мск).