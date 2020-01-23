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В Саратове более трех тысяч человек остались без отопления
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РИА Новости

В Саратове более трех тысяч человек остались без отопления

14:56 23.01.2020 (обновлено: 14:57 23.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея в жилом доме
Батарея в жилом доме
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Батарея в жилом доме. Архивное фото
САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости. Более десяти жилых домов с населением более 3 тысяч человек и один социальный объект в четверг остались без теплоснабжения из-за аварии на теплосетях в Саратове, сообщил областной главк МЧС.
По данным главка, аварийно-ремонтные работы в тепловой камере на трубопроводе диаметром 159 миллиметров по адресу: улица Московская, дом 122/126 с 13.00 мск проводит компания "Т Плюс".
"Всего в зону отключения центрального отопления входит 13 жилых домов разной этажности. Население - 3033 человека, из них 506 детей… В зоне отключения детский сад №145, который работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба саратовского филиала "Т Плюс", ориентировочно устранить повреждение на трубопроводе планируется к 19.00 (18.00 мск).
В настоящее время в Саратове минус 2 градуса.
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Т ПлюсМЧС РФСаратовПроисшествия
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