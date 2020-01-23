На территории будущего завода Tesla нашли семь бомб времен войны

Министр окружающей среды Аксель Фогель заявил, что бомбы планируется взорвать, однако пока не определено, когда это будет сделано.

Сообщается, что радиус действия снарядов составляет около 600 метров, в связи с чем на время работ будет закрыт участок дороги А10.