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На территории будущего завода Tesla нашли семь бомб времен войны
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РИА Новости

На территории будущего завода Tesla нашли семь бомб времен войны

21:21 23.01.2020 (обновлено: 21:22 23.01.2020)
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© AP Photo / Paul Sakuma, FileРабочий на заводе Tesla
Рабочий на заводе Tesla
© AP Photo / Paul Sakuma, File
Рабочий на заводе Tesla. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Семь американских бомб времен Второй мировой войны обнаружили в немецком городе Грюнхайде (федеральная земля Бранденбург) на территории, где планируется построить завод Tesla, передает телерадиокомпания RBB.
Министр окружающей среды Аксель Фогель заявил, что бомбы планируется взорвать, однако пока не определено, когда это будет сделано.
Сообщается, что радиус действия снарядов составляет около 600 метров, в связи с чем на время работ будет закрыт участок дороги А10.
Неразорвавшиеся боеприпасы времен войны до сих пор находят в Германии. Нередко властям приходится эвакуировать население, чтобы их обезвредить.
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Вторая мировая война (1939-1945)Tesla motorsБранденбургГерманияСШАВ мире
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