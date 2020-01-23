В Белом доме отказались комментировать решение Трампа по "сделке века"

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил журналистам в четверг, что Белому дому пока нечего сообщить о решении президента США Дональда Трампа по плану о мирном урегулировании между Израилем и Палестиной - так называемой "сделке века".
"На данный момент нет информации", - сказал он.
Ранее источники издания Axios сообщали, что Трамп в ближайшие несколько дней решит, стоит ли представлять ближневосточный мирный план Белого дома в преддверие выборов в Израиле 2 марта.
Ожидалось, что старший советник президента США Джаред Кушнер, которого считают одним из вдохновителей "сделки века", проведет отдельные встречи по этому вопросу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста 23 января. Но Кушнер неожиданно отменил поездку, сославшись на плохие погодные условия.