Белый дом прокомментировал сообщения о взломе телефона главы Amazon

"Саудовская Аравия, совершенно очевидно, - важный союзник. Я знаю о сообщениях (в прессе)… У меня больше нет дополнительных деталей, которые я мог бы вам сообщить. Но очевидно, что мы воспринимаем эту ситуацию очень серьезно", - сказал он, отказавшись уточнять, будут ли США организовывать отдельное расследование на этот счет. Его слова приводит пресс-служба ведомства.