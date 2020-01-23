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Белый дом прокомментировал сообщения о взломе телефона главы Amazon
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РИА Новости

Белый дом прокомментировал сообщения о взломе телефона главы Amazon

21:11 23.01.2020
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© AP Photo / Ted S. WarrenГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
© AP Photo / Ted S. Warren
Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Властям США известно о сообщениях, связанных с возможным взломом мобильного телефона главы Amazon Джеффа Безоса, якобы произведенным с устройства наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
"Саудовская Аравия, совершенно очевидно, - важный союзник. Я знаю о сообщениях (в прессе)… У меня больше нет дополнительных деталей, которые я мог бы вам сообщить. Но очевидно, что мы воспринимаем эту ситуацию очень серьезно", - сказал он, отказавшись уточнять, будут ли США организовывать отдельное расследование на этот счет. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
Ранее британское издание Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что мобильный телефон Безоса был взломан с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. По данным источников газеты, взлом был произведен в мае 2018 года при помощи вредоносного файла, который был отправлен Безосу в мессенджере WhatsApp с номера саудовского принца. Саудовская Аравия назвала эти обвинения "абсурдными".
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