Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Неизвестный инвестор приобрел облигации Минфина на 58 миллиардов рублей, что является крупнейшей заявкой в истории подобных аукционов.

По мнению экспертов "ВТБ Капитала", ее могли выставить в преддверии погашения другого выпуска госбумаг на следующей неделе.

На крупную заявку обратили внимание и аналитики банка "Уралсиб". Специалисты отметили, что результаты аукциона выглядят "не столько успешными, сколько удивительными".

"Несмотря на то что выпуск (облигаций. — Прим. ред.) был продан в одни руки, это не способствовало формированию дополнительного спроса на вторичном рынке со стороны других участников аукциона, заявки которых не были удовлетворены", — написала руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка "Уралсиб" Ольга Стерина.

Аукционы Минфина

Министерство финансов на двух аукционах в среду разместило в общей сложности облигаций на 85 миллиардов рублей. На первом аукционе — госбумаги на 58,42 миллиарда с погашением в ноябре 2025 года, на втором — на 26,744 миллиарда рублей с погашением в феврале 2028 года.