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Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
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РИА Новости

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

21:10 23.01.2020 (обновлено: 00:29 24.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Неизвестный инвестор приобрел облигации Минфина на 58 миллиардов рублей, что является крупнейшей заявкой в истории подобных аукционов.
По мнению экспертов "ВТБ Капитала", ее могли выставить в преддверии погашения другого выпуска госбумаг на следующей неделе.
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На крупную заявку обратили внимание и аналитики банка "Уралсиб". Специалисты отметили, что результаты аукциона выглядят "не столько успешными, сколько удивительными".
"Несмотря на то что выпуск (облигаций. — Прим. ред.) был продан в одни руки, это не способствовало формированию дополнительного спроса на вторичном рынке со стороны других участников аукциона, заявки которых не были удовлетворены", — написала руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка "Уралсиб" Ольга Стерина.
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Аукционы Минфина

Министерство финансов на двух аукционах в среду разместило в общей сложности облигаций на 85 миллиардов рублей. На первом аукционе — госбумаги на 58,42 миллиарда с погашением в ноябре 2025 года, на втором — на 26,744 миллиарда рублей с погашением в феврале 2028 года.
Совокупно на двух аукционах Минфину удалось привлечь 85 миллиардов рублей, что значительно больше 55,5 миллиарда рублей, которые необходимы в расчете на одну аукционную неделю для выполнения квартального плана.
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