Глава центра по примирению в Сирии назвал число жертв атак боевиков

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. При обстрелах и атаках боевиков в САР с начала этого года погибли 55 сирийских военных, убит 71 мирный житель, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.
"Всего с 9 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибло 55 и ранено 94 военнослужащих Сирийской Арабской Армии, убиты 71 и ранены 149 мирных жителей", - сказал Боренков.
Он отметил, что с 9 января армия САР в Идлибской зоне деэскалации 30 раз подвергались атакам боевиков. За это же время террористические формирования 638 раз совершали обстрелы мирных населенных пунктов.
Боренков добавил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 49 обстрелов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама.
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