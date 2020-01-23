Глава центра по примирению в Сирии назвал число жертв атак боевиков

Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. При обстрелах и атаках боевиков в При обстрелах и атаках боевиков в САР с начала этого года погибли 55 сирийских военных, убит 71 мирный житель, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.

"Всего с 9 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибло 55 и ранено 94 военнослужащих Сирийской Арабской Армии, убиты 71 и ранены 149 мирных жителей", - сказал Боренков.

Он отметил, что с 9 января армия САР в Идлибской зоне деэскалации 30 раз подвергались атакам боевиков. За это же время террористические формирования 638 раз совершали обстрелы мирных населенных пунктов.