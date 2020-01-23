Биография Александра Грибова

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил депутата Госдумы Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

Ниже приводится биографическая справка.

Заместитель руководителя аппарата правительства РФ Александр Сергеевич Грибов родился 22 мая 1986 года в Ярославле.

В 2008 году окончил Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова по специальности "юрист", в 2012 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности "государственное и муниципальное управление". Кандидат юридических наук.

С декабря 2005 года по август 2008 года работал страховым агентом в филиале ЗАО "Страховая группа "Спасские Ворота" в Ярославле.

В 2007 году вступил в партию "Единая Россия".

В 2008 году был избран депутатом муниципалитета города Ярославля пятого созыва.

С марта по август 2008 года, а затем с октября 2008 года по июнь 2012 года был помощником депутата Государственной Думы Ярославской области пятого созыва.

С июня по октябрь 2012 года – помощник губернатора Ярославской области, представитель губернатора Ярославской области по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества.

С октября 2012 года по февраль 2015 года – заместитель губернатора Ярославской области.

С февраля 2015 года по октябрь 2016 года – председатель Общественной палаты Ярославской области.

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва. Входил в комиссию Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Был заместителем председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

23 января 2020 года назначен заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

Является заместителем секретаря генерального совета партии "Единая Россия".