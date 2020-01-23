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Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе
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РИА Новости

Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе

20:56 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела встречу с президентом Ирака Бархамом Салехом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
Также она провела встречу с афганским лидером Ашрафом Гани.
"На полях ВЭФ в Давосе канцлер Меркель провела переговоры с иракским президентом Салехом и афганским президентом Гани", - сообщил Зайберт в Twitter.
Подробностей переговоров он не приводит, однако Ирак оказался в центре внимание немецкой внешней политики на фоне обострения ситуации в регионе и призыва парламента страны вывести все иностранные войска. После этого Германия вывела часть контингента, но заявила о намерении договориться с Багдадом о продолжении своей миссии в Ираке.
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Бархам СалехЭкономический форум в ДавосеАшраф Гани АхмадзайАнгела МеркельАфганистанГерманияИракВ мире
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