Меркель встретилась с лидерами Ирака и Афганистана в Давосе

Подробностей переговоров он не приводит, однако Ирак оказался в центре внимание немецкой внешней политики на фоне обострения ситуации в регионе и призыва парламента страны вывести все иностранные войска. После этого Германия вывела часть контингента, но заявила о намерении договориться с Багдадом о продолжении своей миссии в Ираке.