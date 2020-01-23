У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг

РИМ, 23 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Группа ученых обнаружила в черепе одной из жертв извержения Везувия стекловидный материал, который позволил сделать выводы о том, как вулканический жар смог превратить ткани мозга в стекло, сообщает археологический парк Геркуланума.

Последние исследования, проведенные Пьером Паоло Петроне, привели к обнаружению в черепе мужчины похожего на стекло вещества, анализ которого выявил наличие различных белков и жирных кислот, обычно содержащихся в тканях мозга и в волосах. Гипотеза ученых заключается в том, что высокая температура оказалась в буквальном смысле способна сжечь жир и ткани тела жертвы, в результате чего мозг превратился в стекло. На фотографиях, представленных археологическим парком, содержимое головы погибшего при извержении выглядит как твердая черная блестящая масса.