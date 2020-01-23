У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг

РИМ, 23 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Группа ученых обнаружила в черепе одной из жертв извержения Везувия стекловидный материал, который позволил сделать выводы о том, как вулканический жар смог превратить ткани мозга в стекло, сообщает археологический парк Геркуланума.
Этому открытию, сделанному антропологами и исследователями во главе с Пьером Паоло Петроне из неаполитанского университета Фридриха II, посвящена статья в научном издании New England Journal of Medicine.
© Фото : Археологический парк ГеркуланумаНа месте извержения Везувия
© Фото : Археологический парк Геркуланума
На месте извержения Везувия
Древнеримский Геркуланум вместе с соседними Помпеями был погребен под слоем вулканического пепла во время извержения Везувия в 79 году н. э. В 1960-х годах археологи обнаружили в нем карбонизированные останки мужчины, лежавшего на деревянном ложе. Как считается, погибший был хранителем Коллегии августалов – служителей культа императора Августа.
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Последние исследования, проведенные Пьером Паоло Петроне, привели к обнаружению в черепе мужчины похожего на стекло вещества, анализ которого выявил наличие различных белков и жирных кислот, обычно содержащихся в тканях мозга и в волосах. Гипотеза ученых заключается в том, что высокая температура оказалась в буквальном смысле способна сжечь жир и ткани тела жертвы, в результате чего мозг превратился в стекло. На фотографиях, представленных археологическим парком, содержимое головы погибшего при извержении выглядит как твердая черная блестящая масса.
"Сохранение мозговой ткани - чрезвычайно редкое явление в археологии, но это абсолютно первый раз, когда были обнаружены останки человеческого мозга, которые остекленели из-за тепла, выделенного при извержении", - говорится в сообщении.
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