В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США предприняли все меры безопасности в связи с новым коронавирусом, президент Дональд Трамп следит за развитием ситуации, заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Американский народ должны знать, что они в безопасности. Мы следим за ситуацией, президент проинформирован и пристально следит за тем, чтобы это не распространялось по нашей стране. Мы предприняли все меры безопасности, и мы продолжим это делать", - сказал он журналистам.

Согласно рекомендациям госдепартамента, гражданам США, направляющимся в Китай, следует избегать контактов с больными людьми, не посещать рынки, где могут продаваться животные, не употреблять в пищу сырое мясо, чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим раствором.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, из-за вируса умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. В США был выявлен один случай заболевания у человека, он прилетел в США из Китая до того, как федеральные службы здравоохранения начали проводить проверки путешественников в трех крупнейших аэропортах США.